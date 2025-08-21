El Ayuntamiento ultima la puesta a punto de los centros escolares de San Fernando para la vuelta al cole

El Ayuntamiento de San Fernando ha puesto en marcha este verano una serie de actuaciones en los colegios públicos de la ciudad, con una inversión que ronda los 2 millones de euros, con el objetivo de que todos los centros inicien el curso académico 2025/2026 en las mejores condiciones. Se trata de una estrategia que combina el mantenimiento ordinario con obras de reforma, intervenciones singulares y proyectos de mayor envergadura, consolidando a San Fernando como el municipio de más de 25.000 habitantes que más recursos dedica por habitante al cuidado de sus colegios.

El plan contempla un amplio despliegue de actuaciones. Por un lado, cada contrato de prestación de servicios se han incrementado en cuantía. En este sentido, el contrato de pintura se ha incrementado un 67% respecto al anterior, alcanzando los 4,3 millones de euros, e incorporando importantes mejoras en la calidad de la prestación del servicio y en las condiciones laborales de las trabajadoras. Además, el importe del contrato de mantenimiento, cubiertas y fontanería se sitúa en torno a los 290.000 euros y el de cerrajería y carpintería en torno a los 350.000 euros.

Estos servicios contratados, con la planificación de los equipos técnicos y en coordinación con los centros ha permitido actuar para la puesta a punto con trabajos de pintura en todos los centros educativos, actuando en las zonas que así lo requieren de aulas, pasillos, fachadas. Se han realizado también actuaciones de conservación de cubiertas, para evitar daños de filtraciones durante el año, así como de fontanería, carpintería y electricidad.

Junto a estos trabajos de mantenimiento general, que habitualmente se realizan en estas fechas para la puesta a punto, también se han atendido las incidencias menores, pero no por ello menos importantes, que los propios colegios trasladan al Ayuntamiento durante el año y que abarcan desde reparaciones eléctricas hasta arreglos de albañilería o fontanería.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha subrayado que la educación pública es un pilar esencial de la acción municipal: “Estamos reforzando nuestra apuesta por los colegios públicos porque sabemos que son la base de la igualdad de oportunidades. Con estas inversiones no solo aseguramos que los centros estén listos para el inicio del curso, sino que avanzamos en la modernización de sus instalaciones, mejorando la calidad de vida de alumnado, profesorado y familias”.

Actuaciones específicas

Junto a estas labores de mantenimiento, el verano ha permitido acometer actuaciones singulares en distintos centros. Entre ellas destaca la adecuación del comedor, cocina y aseo (office) del CEIP San Ignacio, cuya inversión asciende a 56.000 euros y que se encuentra ya en su fase final. También se han desarrollado trabajos relevantes en otros colegios, como el resanado de la estructura de hormigón y las mejoras de fachada en el CEIP Manuel de Falla, la apertura de zanja con reparación de fuga de agua y reposición de pavimento en el Arquitecto Leoz.

De igual manera se ha trabajado en la reparación integral de escaleras, molduras y trabajos de pintura en el Erytheia, la renovación de solerías en baños, escaleras y exteriores en el Servando Camúñez, la reparación de solerías y eliminación de elementos obsoletos en el San Ignacio, la reposición de azulejos en pasillos del Constitución o las obras de fachada en el Quintanilla y el Almirante Laulhé, actualmente en ejecución. El conjunto de estas intervenciones puntuales ha supuesto una inversión cercana a los 12.000 euros adicionales.

Mantenimiento de los espacios verdes y jardines

Desde el Ayuntamiento también se ha puesto especial atención en la jardinería y el adecentamiento de las zonas verdes de los colegios. De esta forma, se están llevado a cabo trabajos de limpieza, poda, desbroce y reposición de vegetación tanto en los patios interiores como en los entornos de los centros escolares.

Estas labores permiten que los espacios exteriores estén en buen estado para el uso del alumnado, garantizando zonas más seguras, accesibles y agradables que contribuyen al bienestar y a la convivencia en la vida diaria de los colegios. Ya se han actuado en varios colegios como es el caso de Camposoto, Casal Carrillo o Puente Zuazo y antes del inicio del curso escolar se concluirá la totalidad de ellos.

Entornos seguros

El Consistorio también ha puesto el foco en los entornos escolares, con el objetivo de reforzar la seguridad vial del alumnado. Para ello a partir de la próxima semana está previsto y planificado el repintado de 58 pasos de peatones en las inmediaciones de los colegios, una medida que garantiza trayectos más seguros para el alumnado en sus entradas y salidas de los centros. “Los colegios no terminan en la puerta; también debemos garantizar que sus entornos sean seguros y accesibles. Por eso reforzamos la señalización y priorizamos la seguridad vial en los accesos”, ha destacado la alcaldesa, Patricia Cavada.

Actuaciones de mayor envergadura

Más allá de estas intervenciones inmediatas, el Ayuntamiento ha trabajado de mayor envergadura para mejorar las infraestructuras educativas de San Fernando. Entre ellos sobresale la reparación de los patios del CEIP Elcano, con un presupuesto de 63.000 euros, y del CEIP Constitución, que contará con una inversión cercana a los 128.000 euros.

Asimismo, se ha llevado a cabo la adjudicación definitiva del proyecto de reposición de pavimentos exteriores, adecuación de patio infantil y actuaciones varias en el Centro de Educación de Infantil y Primaria La Constitución. Esta actuación ha sido asignada a la empresa Tomás Martín SL por un importe de 113.000 euros, y se encuentra ya en fase de formalización para su inicio lo antes posible.

Las actuaciones previstas en el centro permitirán dar un salto cualitativo en el mantenimiento de las instalaciones y en la creación de nuevas zonas de juego para el alumnado. El proyecto contempla la renovación integral del pavimento exterior del patio principal. A ello se sumará la mejora del sistema de recogida de aguas pluviales y la recolocación del mobiliario, lo que permitirá eliminar encharcamientos en días de lluvia y dotar al colegio de un espacio más funcional, seguro y con una imagen renovada.

También se intervendrá en el edificio principal, especialmente en la zona de Primaria, para resolver problemas de humedades causados por filtraciones y canalizaciones defectuosas, además de reparar grietas en cerramientos exteriores y evitar así daños estructurales a largo plazo.

El proyecto atiende, además, a una demanda de la comunidad educativa con la mejora del patio de Infantil, situado en la parte trasera del colegio. Este espacio se transformará en un área de juego más segura y adaptada a los más pequeños, garantizando así la funcionalidad del patio y mejorando notablemente su estética.

Igualmente se actuará en el patio del CEIP Elcano, una actuación solicitad y demandada la comunidad educativa que va a encontrar respuesta. La actuación consistirá en la reforma de las seis aulas y patios de infantil. Se procederá en las aulas de infantil a la demolición y posterior colocación de un nuevo suelo vinílico seguro y cómodo para los niños y niñas de corta edad.

Además, en los patios se actuará con la demolición y corrección de pendientes se va a poder solventar problemas de acumulación y encharcamiento en días de lluvia posibilitando un mejor y adecuado uso en esos días, incorporando asimismo una pavimentación de losetas de caucho para una mayor seguridad del alumnado.

El desarrollo de estas actuaciones será consensuado en cuanto a los tiempos y su planificación con las direcciones de los centros a fin de interferir lo menos posible en la actividad lectiva, pero siendo conscientes de la importancia de su ejecución en los menores tiempos posibles.

Mejora en las pistas deportivas

A estas actuaciones se suma la rehabilitación integral de las pistas deportivas de siete colegios —Almirante Laulhé, Elcano, Puente Zuazo, Casería, Arquitecto Leoz, La Ardila y Las Cortes— con un presupuesto en torno a los 500.000 euros. El proyecto contempla actuaciones clave como la corrección de pendientes y la instalación de sistemas de evacuación de aguas pluviales, además de la aplicación de un nuevo pavimento deportivo multicapa con acabado texturizado antideslizante, diseñado con los más altos estándares de calidad.

A estas mejoras se suma la renovación completa de la señalización de las pistas, adaptada a las dimensiones y criterios establecidos por las federaciones de las distintas disciplinas deportivas que se practican en los centros.

En los últimos años, el Ayuntamiento de San Fernando ha hecho una inversión importante en la reforma, mantenimiento y modernización de los colegios públicos, llevando a cabo mejoras que van desde la rehabilitación de fachadas y cubiertas hasta la renovación de patios, pistas deportivas y comedores. Estas actuaciones reflejan el compromiso del consistorio con la educación y la calidad de las infraestructuras escolares.

A pesar de estos esfuerzos, el equipo de gobierno recuerda que muchas instalaciones educativas de la ciudad tienen una antigüedad media de 50 años, con varios colegios que superan los 70, lo que evidencia la necesidad de que la Junta de Andalucía diseñe, con apoyo de fondos europeos, un plan de acción integral que permita renovar o sustituir los edificios más antiguos y garantizar centros educativos seguros y modernos.