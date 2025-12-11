Aplazados por la lluvia los actos al aire libre previstos en la agenda navideña de San Fernando para el viernes y el sábado

Las previsiones de lluvia que se manejan para las jornadas del viernes y del sábado han llevado a reprogramar todos los actos de la agenda navideña que en estos dos días estaba previsto celebrarse al aire libre.

El principal de ellos, la Caravana Solidaria de los Reyes Magos, que se organiza a favor de la campaña Ningún niño sin juguetes y que estaba previsto que se celebrará en la mañana de este sábado, pero que finalmente se ha aplazado hasta el día 20 -el próximo sábado- a partir de las 12.00 horas.

También, como ya adelantó ayer el Ayuntamiento de San Fernando, se ha cambiado la fecha del Certamen de Villancicos de la Escuela Pública, que finalmente se celebrará el lunes.

Del mismo modo, se traslada hasta el 19 la recogida de juguetes prevista para este viernes en la plaza del Rey en colaboración con la radio local. Los talleres y espectáculos infantiles previstos para los más pequeños en la plaza del Rey tanto en la tarde del viernes como el sábado -de adornos navideños y el show 'Más difícil todavía'- han sido suspendidos ante la previsión de lluvia.

La primera de estas actividades pasa a la mañana del 24 de diciembre, a partir de las 11.00 y hasta las 13.00 horas. Y el espectáculo de tono circense a la jornada del 28, también por la mañana, de 12.30 a 13.30 horas.

Eso sí, se mantiene a las 17.30 horas la bendición del nacimiento instalado en el cancel de la Iglesia Mayor Parroquial.

Se mantienen, eso sí, todos los actos previstos bajo techo, como el Pregón de la Navidad en el Teatro de las Cortes (el sábado a las 19.00 horas) o la representación de 'Cuento de Navidad' en la Casa de la Cultura (también el sábado a las 12.00 horas).