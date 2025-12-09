La escritora Carmen Guaita pronunciará este sábado el Pregón de la Navidad de San Fernando

El Real Teatro de las Cortes, en San Fernando, acogerá el próximo sábado 13 a las 19.00 horas el Pregón de la Navidad, acto que cada año organizada la Academia de San Romualdo por encomienda del Ayuntamiento de San Fernando y que, precisamente, este año cumple su 30ª edición.

La escritora Carmen Guaita Fernández será la encargada de pronunciar dicho pregón en esta ocasión.

Nacida en San Fernando en 1960, es licenciada en Filosofía. Maestra especialista en Ciencias Sociales y en Pedagogía Terapéutica. Profesora de la enseñanza pública desde 1981 y autora de una quincena de libros además de coautora de otros. Colaboradora y editorialista de La Linterna, de COPE; ha sido colaboradora de La noche en vela, de RNE y directora de la sección Mujeres de este último programa. También es colaboradora de las revistas Cuadernos de Pedagogía, 21 RS y Escuela y publica artículos sobre educación en distintos medios y plataformas. Ha colaborado, siempre como experta en educación, con los programas de televisión El Debate de CNN+, Espejo Público de Antena 3 TV y La 10 Noticias. En radio, con La buena vida y Véngase conmigo de Radio Intereconomía, La Tarde de COPE y Frontera de RNE. Es colabora con la ONG Delwende, que desarrolla proyectos educativos en África y Latinoamérica.

Tras pronunciarse el pregón, tendrá lugar la celebración del Concierto de Navidad a cargo de una orquesta dirigida por el músico y compositor Enrique Busto Rodríguez, con la participación de la soprano Carolina de Alba.

El Pregón de la Navidad y el concierto conforman un acto público, de entrada libre, si bien hay que tener en cuenta que por cuestiones de coordinación y capacidad del aforo, las personas interesadas en asistir deben disponer de su correspondiente entrada. Para ello, podrán retirar las localidades numeradas en la sede de la Academia de San Romualdo (calle Real, 63) los dos días anteriores a la celebración del acto, es decir, el jueves 11 o el viernes 12 de diciembre, en horario de 11.30 a 13.00 horas. Es importante remarcar que resulta imprescindible disponer de entrada para acceder al teatro.