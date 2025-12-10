El Certamen de Villancicos de la Escuela Pública en San Fernando cambia de fecha por la lluvia: se celebrará el lunes 15

Las previsiones de lluvia que se manejan para la jornada del viernes han llevado a cambiar de fecha la celebración del Certamen de Villancicos Escolares previsto para esa mañana. La cita, en la que participará más de medio millar de alumnos de los colegios públicos de San Fernando, se celebrará así el lunes 15 a partir de las 10.00 horas en el auditorio del parque Almirante Laulhé, al aire libre.

De este cambio se ha informado este miércoles en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de San Fernando en la que se ha dado a conocer el cartel anunciador de la convocatoria -que llega bajo el lema 'Fun, fun, fun'- y se ha informado todos los detalles de esta séptima edición que alcanza esta entrañable cita auspiciada por la enseñanza pública con el propósito de mostrar sus valores y el trabajo docente que llevan a cabo.

La concejala de Educación, Pepa Pacheco, acompañada de las directoras del colegios Servando Camúñez y Casería de Ossio, Marisa Benítez y María José Acosta, han hecho los honores en esta presentación del Certamen de Villancicos de la Escuela Pública, que ha pasado ya a convertirse en una cita obligada de la agenda prenavideña.

Está previsto que participen todos los colegios públicos, a excepción -por otras actividades- del Camposoto, el Raimundo Rivero y el IES Botánico, instituto que en los últimos años había arropado también esta convocatoria. Serán unos 550 alumnos, aproximadamente.

Pacheco ha subrayado "las ganas y el entusiasmo" que los colegios ponen en esta actividad, que llevan ya semanas preparando. "Me consta que llevan meses preparando los bailes, los villancicos y la vestimenta con la que los alumnos van a actuar, que además los centros se coordinan para no repertir el repertorio. Y desde el Ayuntamiento tenemos muchas ganas de recibir a esos 550 niños que van a pasar por el escenario", ha apuntado la edil.

Por su parte, Marisa Benítez ha hecho hincapié en el "trabajo y esfuerzo" que requiere la preparación y coordinación de este certamen por parte de los colegios públicos, "que forma parte ya de la rutina navideña", ha recordado.

"Algunos de los alumnos de estos colegios van a bailar, otros van a cantar con una música de fondo, otros cantan composiciones elaboradas expresamente por los profesores", ha recalcado al destacar el trabajo previo que se lleva a cabo y el cariño con el que los centros se preparan para esta cita "que transmite mucha alegría".