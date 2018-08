Hace cuatro años, en una Noche Blanca de San Fernando, un artista rompió la monotonía de una velada en la que el flamenco más clásico era el protagonista. Con su singular visión de este arte, El Mawi de Cádiz consiguió dejar huella en un público que a partir de ese momento no pudo olvidar su nombre. Hoy, cuatro años después, el artista gaditano vuelve a La Isla para cerrar la quinta edición del festival La Isla Ciudad Flamenca, y lo hace presentando su último espectáculo, Inversión, una propuesta que le da la vuelta a todo. Un artista diferente, que a lo largo del camino ha conseguido asentarse, sin dejar de explorar nuevas fórmulas para afrontar el flamenco. Como él mismo explica, "los años no pasan solo para dejarnos arrugas en la cara, vuelvo siendo diferente y con muchas cosas para ofrecer".

El artista, nacido en el barrio de Santa María de Cádiz, comenzó en el mundo del flamenco enamorándose del baile. "Iba a la peña Enrique el Mellizo y me ponía fuera a bailar. Mis primeros pasos comenzaron en plena calle bailando la música de la peña", recuerda Mawi. Su carrera continuó desarrollándose en la escuela de Charo Cruz, aprendiendo de la mano de artistas de prestigio como Farruquito o Antonio Canales y convirtiéndose finalmente en bailaor profesional. Sin embargo, su inquietud le llevó a no quedarse ahí y empezó a desarrollarse también como cantaor, siendo uno de los pocos artistas flamencos actuales que domina ambas vertientes y las realiza con soltura en sus actuaciones. Mawi cuenta que "hacer las dos cosas me permite realizar un espectáculo diferente y volver a un camino marcado por los clásicos".

De hecho, el espectáculo, que tendrá lugar esta noche a partir de las 22.00 horas en la plaza de Juan Vargas, explora caminos que ya han sido recorridos previamente por otros artistas, buscando precisamente una Inversión que permite al gaditano adentrarse en lo más profundo de diferentes obras e interpretarlas de una manera personal e intuitiva, manteniendo siempre presente la esencia y el corazón del original. Como el propio artista expone, "cuando se versiona algo desde el flamenco siempre se descubren cosas que antes estaban escondidas. Es una manera diferente de afrontar las canciones y de hacerlas especiales".

Durante el concierto se versionarán todo tipo de temas. Harán acto de presencia desde tangos argentinos hasta canciones de artistas españoles, como Lía de Ana Belén, todos ellos interpretados a través del prisma del flamenco. "Tengo un gran respeto y admiración por los artistas españoles y por eso siempre les hago un hueco en el espectáculo", comenta el flamenco, que se atribuye una gran responsabilidad a la hora de interpretarlos. Durante la noche los asistentes podrán disfrutar de diferentes sorpresas y de todo tipo de propuestas. Tampoco faltará, por ejemplo, un piano que acompañará a El Mawi durante varias canciones y que aportará una de las novedades que están preparadas para esta noche. Significará el cierre del festival La Isla Ciudad Flamenca, que ha sido uno de los grandes animadores de San Fernando durante 40 días seguidos este verano. La actuación de El Mawi será un broche de oro para una edición que ha sido todo un éxito y que significa una gran responsabilidad también para el artista. "Para mí es un gran honor y estoy muy agradecido por poder cerrar un festival en el que han participado tan buenos artistas", afirma.

La cita también será importante para el artista por la localización en la que se celebrará el concierto. La plaza de Juan Vargas ha sido el lugar escogido para el cierre del festival para conmemorar la figura de Camarón, un lugar emblemático para la ciudad de San Fernando que el flamenco ha querido destacar: "Será donde la estatua, es un lugar perfecto para recordar la figura de Camarón".

El concierto será una ocasión irrepetible para disfrutar de uno de los artista flamencos más especiales del momento y de hacerlo en una enclave inmejorable. Además, servirá para decir adiós a un festival que ha acompañado a los isleños durante todo el verano a través de sus calles y plazas. En definitiva, para no perdérselo.