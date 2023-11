El alumno del Liceo de San Fernando Miguel Natera, premio al Mejor Contrarrefutador

Los equipos de debate del colegio Liceo han conseguido un nuevo premio en el mundo de la oratoria y han logrado cerrar una participación que aspiran a escribir con letras de oro..

El alumno del centro isleño Miguel Natera Peromingo ha obtenido el galardón de Mejor Contrarrefutador del Torneo Nacional de Debate St. Mary's School celebrado en Sevilla durante los días 24 y 25 de noviembre y perteneciente a la Liga Nacional en la que el Liceo de encuentra inmerso. Miguel Natera es el alumno con más premios nacionales en los tres últimos años.

Sin embargo todo se completa con una memorable actuación de los equipos de 4⁰ de ESO, formado por Silvia Prieto, María Rivera, Antonio Luque, Manuel Domínguez y Pedro Natera; y y de 2⁰ de Bachillerato, constituido por Lucía C. Ojeda, Carlos Lozano, Miguel Natera y Alicia González.

Ambos quedaron entre los ocho mejores en un evento que reunió a 24 equipos que vinieron de distintos puntos de la geografía española.

Tras la primera fase y los octavos, ambos accedieron a los cuartos. Los mayores de enfrentaron a quien a la postre resultó campeón en un debate que fue la auténtica final del torneo, pues partían como dos de los favoritos, como se demostró a través de una maravillosa oratoria argumentada por parte de ambos y cuyo resultado se decidió por escasas centésimas.

Los de 4⁰ simplemente enamoraron a todos los presentes, que aún se preguntan cómo no accedieron a semifinales, pues continúan y más siendo los pequeños del torneo. Es la primera vez que dos equipos acceden a unos cuartos.

Este lunes, 27 de noviembre, el equipo de debate de primero de Bachillerato marcha a Madrid a representar a la provincia en el Torneo Nacional de Debate Económico.

"Seguimos en una nube, pero no por los éxitos sino por ese regalo que nos dan nuestros alumnos. Ha sido un torneo maravilloso, una pena el cruce de los mayores, primero porque son amigos y no querían enfrentarse y luego porque estaba en la mente de todos, como así demostraron, que esa podría haber sido la final. Y también con sabor agridulce por los de 4⁰, muy pequeños, frescos, descarados y con una enorme ilusión llena de sonrisas. El resultado es lo de menos, pero fue muy extraño, pero esas cuestiones también entran en este mundo lleno de subjetividad. Hemos disfrutado mucho y acompañados de padres y compañeros de los debatientes que vinieron desde San Fernando para acompañarlos y otros que ya universitarios estuvieron junto con excompañeros. Felicidad plena y ya haciendo maletas para este lunes, que marchamos a Madrid con grupo de 1⁰ de bachillerato a representar a Cádiz. Inmensa la satisfacción y agradecido a familiares y a nuestro centro por esta apuesta que sabemos que económicamente cuesta. Como nos han escrito a través de las redes sociales: la educación no consiste en llenar un cubo, sino en encender una mecha que sea fuego en el futuro de los alumnos", afirmaban ayer los formadores de los equipo, Maleni y Jesús.

El torneo, además, les ha concedido una beca a cada alumno en la empresa Kayzen, Jaén, como centro referente y con mayor crecimiento en estos tres años.