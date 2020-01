El acceso a Bahía Sur contará con una rampa peatonal junto a la estación

Los accesos al centro comercial Bahía Sur van a mejorar con la instalación de una nueva rampa peatonal que conectará la estación ferroviaria con el complejo comercial. Esta actuación completará el proyecto de mejora de los ascensores acordada entre el Ayuntamiento de San Fernando y Renfe. La futura pasarela va a permitir que en ambos márgenes del intercambiador del tren haya una doble alternativa para poder acceder a las instalaciones, a pie y a través de ascensores o escaleras mecánicas.

Según informa el gobierno local, la rampa que se ejecutará va a estar financiada por el centro comercial, cuya junta de propietarios ha aprobado en su última reunión la medida que tendrá un coste de unos 80.000 euros -con cargo al presupuesto de este año- y cuyo proyecto ya se ha encargado.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha agradecido los esfuerzos por la mejora de la accesibilidad en uno de los principales motores económicos de la ciudad, que es además un nudo importante de la movilidad y el transporte de la Bahía con una enorme afluencia de viajeros.

Una vez se cuente con un borrador de proyecto, la intención, ha explicado la regidora, es mantener un encuentro con las entidades que representan a las personas con diversidad funcional y movilidad reducida para analizarlo y hacer las aportaciones necesarias.

Esta rampa peatonal se suma a las actuaciones que se van a realizar en las instalaciones de la Estación de Bahía Sur para mejora de la accesibilidad, un proyecto que prevé la sustitución de los ascensores para que cuenten con las dimensiones necesarias y se ajusten a la normativa y las escaleras mecánicas por elementos nuevos más accesibles que lleguen hasta la superficie del aparcamiento -y sin los escalones fijos actuales-. Esta actuación contará con una inversión de 1,8 millones de euros, y pretende dar una solución definitiva a los problemas en las instalaciones ferroviarias y en su conexión con el centro comercial y la ciudad.

Desde el equipo de gobierno se recuerda que el pasado septiembre se cerró el acuerdo para llevar a cabo estos trabajos tras los contactos mantenidos por la alcaldesa y la concejala de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, con directivos de Renfe, entre ellos el gerente sur de Renfe en Andalucía, Francisco Arteaga. Antes de eso, el gobierno local ya había mantenido encuentros previos para tratar esta necesidad, en los que participaron el delegado del Gobierno en Andalucía, Lucrecio Fernández, y el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco.

No en vano, los actuales accesos de esta estación presentan deficiencias, sobre todo porque no reúnen las condiciones para personas con movilidad reducida, y no es una estación cómoda para los viajeros ni protegía de la climatología. Por ese motivo, Ayuntamiento y Renfe llevan muchos meses trabajando en la búsqueda de una solución para estas instalaciones.