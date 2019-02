El Teatro de las Cortes levanta de nuevo el telón

El Teatro de las Cortes vuelve a levantar el telón. Hoy se ha presentado una nueva temporada que arrancará el próximo 16 de febrero de la mano de Manuel Lombo y su particular homenaje a una de las grandes figuras del flamenco: Bambino.

Serán, en conjunto, 22 espectáculos que tocarán todos los palos, desde la ópera hasta la comedia musical, los espectáculos infantiles, los monólogos y, por supuesto, el teatro, con la comedia y el drama como géneros protagonistas, con sus rostros conocidos y actores con gancho, que vertebran siempre cada temporada que desembarca en el principal escenario isleño.

La temporada concluirá el 22 de junio con un thriller de terror psicológico, ¿Quién es el señor Schmitt?, que traerá hastalas tablas del Teatro isleño a Cristina Castaño, conocida por su papel en la serie La que se avecina, y a Javier Gutiérrez, uno de los actores españoles más reconocidos del momento, ganador de dos Goya y de una Concha de Plata al Mejor Actor en el Festival de San Sebastián. Su papel en la célebre película Campeones le ha granjeado no pocos aplausos y, ahora, con la serie Vergüenza sigue dando mucho de que hablar.

El programa al detalle, que han presentado esta misma mañana en el escenario del Teatro los concejales Fran Romero y Begoña Castro, continuará tras el estreno del día 16 que llegará con LomoXBambino, el sábado 23 con Lo mejor de Yllana, una recopilación que reúne algunos de los mejores sketches de una compañía -Yllana- que acumula ya más de 25 años en el circuito teatral nacional.

Goyo Jiménez, considerado como uno de los grandes monologuistas cómicos del momento, asegurará las risas del público el miércoles 27, vísperas del Día de Andalucía, con su propuesta Aiguantulivinamerica 2.

Y quién no ha silbado o tarareado alguna vez alguna de las bandas sonoras de John Williams, el músico de cabecera de Spilberg y ganador de cinco Oscar. El Teatro isleño le rendirá su particular tributo al maestro de la música de cine con The Playbillers, la joven orquesta dirigida por Enrique Bustos. Será el 2 de marzo.

La música seguirá siendo la protagonista de las citas siguientes: el 8 de marzo será la solista onubense Marta Soto la que desembarcará en el principal escenario de San Fernando para presentar su primer trabajo discográfico: Míranos; y el día 23 lo hará la asociación musical La Bohemia con la ópera bufa Elixir de amor, de Donizetti y Romani.

Para aficionados

El teatro aficionado, que en La Isla goza de muy buena salud, volverá al Teatro de las Cortes etnre el 27 y el 30 de marzo, fecha en la que se desarrollará una nueva edición de la llamada Semana del Teatro Aficionado. Las agrupaciones amateurs serán las protagonsitas. El 27, el grupo de teatro Colorín Colorao representará Los marqueses de Matute; en la tarde del 28, el grupo Candiles de la Asociación Teatral Don Bosco pondrá en escena Se pasó el arroz; el 29 será el turno del grupo de teatro de la asociación histórico-cultural 24 de Septiembre, con la obra La maldición de los Estivelson; y el sábado 30 la asociación sociocultural de personas mayores Isla de León concluirá este ciclo con la propuesta Requiem por Lorca. En todos estos espectáculos habrá una entrada simbólica cuyo precio será de dos euros.

'La Strada', Pepón Nieto, Laura Gallego...

La adaptación al teatro de la obra de Fellini La Strada, protagonizada por Verónica Echegui, Alfonso Lara y Alberto Iglesias y dirigido por Mario Gas, retomará el programa el viernes 5 de abril y abrirá un nuevo mes en el Teatro de las Cortes que continuará -el 26- el montaje coral dirigido por Gabriel Olivares Cuatro corazones, obra de Jardiel Poncela.

Al día siguiente, el sábado 27 de abril, se pondrá en escena la obra La culpa, original de David Mamet. Se trata de un drama adaptado por Bernabé Rico y dirigido por Juan Carlos Rubio que protagoniza un reparto de excepción: Pepón Nieto, Magüí Mirá, Ana Fernández y Miguel Hermoso.

La música volverá a hacer acto de presencia en el siguiente espectáculo de la programación de invierno-primavera de la mano de Laura Gallego, conocida por su participación en el pograma de Canal Sur Se llama copla. El martes 30 de abril pondrán en escena el espectáculo Sin fronteras, en el que fusionará la canción española con otros estilos como el blues o el jazz.

La comedia volverá a hacerse presente en mayo en el teatro isleño el sábado 4 de mayo con la obra Tres patas pa un banco, un montaje escrito, dirigido y protagonizado por la jerezana María Espejo.

Los peques

Puede que sea una de las actividades culturales más veteranas de todas las que se organizan desde el Ayuntamiento: el festival de teatro infantil Chachi Piruli, que regresará al Teatro de las Cortes entre el 9 y el 11 de mayo.

El día 9 se representará en una doble función -a las 17.30 y 19.30 horas- el espectáculo Mon el Dragón, artista por un día'. El día 10 el ciclo continuará con La dama y el vagabundo, el musical y el día 11 concluirá con Tadeo Jones, el musical. Las entradas para los espectáculos de este ciclo tendrán también un precio único de 5 euros.

En la recta final

Juntos, una comedia sobre la inclusión y la igualdad protagonizada por Gorka Otxoa, Melani Olivares y Kiti Mánver adentrará al Teatro en la recta final de la programación en la tarde del sábado 18 de mayo, mes que concluirá con una de las propuestas más originales de la temporada: el espectáculo Primitials, música a capela de una tribu de aborígenes algo disfuncional.

Junio traerá también al Real Teatro de las Cortes dos obras de gran calidad protagonizada por actores muy conocidos. A ¿Quién es el señor Schmitt?, que cerrará la temporada, se sumará Mandíbula afilada, una comedia de Carles Alberola sobre amor y reencuentros aderezada con numerosas referencias a la cultura popular de los 80 que está protagonizada por Jon Plazaola y Noemí Ruiz, que también coinciden en el reparto de una de las series más exitosas de la actualidad: Allí Abajo. Llegará al Real el viernes 7 de junio.

Adquisición de localidades

Los abonados al Teatro, según informa Cultura, ya han retirado sus abonos para la presente temporada. Y los interesados en adquirir entradas para los espectáculos que se avecinan podrán hacerlo en la taquilla del Teatro, situada en la calle Cervantes, a partir del 11 de febrero, de 18.00 a 21.00 horas y de lunes a viernes, o a través de la página web a partir de las 18.00 horas del mismo día 11.