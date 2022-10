San Fernando mantendrá sus impuestos y tasas congelados para 2023

Los impuestos y tasas de San Fernando para 2023 vuelven a congelarse. Lo ha anunciado el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, que repite que el conjunto de las bonificaciones que los ciudadanos tendrán sin que se suban tasas e impuestos se estima en 5 millones de euros.

Ya se ha remitido el expediente con las ordenanzas fiscales. Este miércoles irá a comisión informativa para pasar esta misma semana por pleno. "Es el último ejercicio de mandato y mantenemos la coherencia, con la idea de generar actividad económica para crear empleo, la lucha contra el cambio climático y que garantice la igualdad", explica el edil socialista.

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) continuará igual, sin subida del tipo impositivo por parte municipal, junto a que no hay previsión de que haya cambios en los valores catastrales. "No hemos recibido comunicación hasta la fecha sobre una subida del tipo de referencia, y entendemos que no habrá novedad. Saben que siempre apuramos el plazo ante esta posibilidad para tomar medidas, pero ya no podemos esperar más", aclara Rodríguez.

Para la actividad económica

Las ordenanzas fiscales propuestas mantienen la exención completa de la tasa para la licencia de apertura de establecimientos que inicien su actividad de menos de 1.000 metros cuadrados. Sigue, también, la bonificación para actividades declaradas de interés municipal por creación de empleo de hasta un 70% del IBI.

Continúa las bonificaciones del 50% para nuevas actividades en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que pagan quienes facturan más de un millón de euros, durante 5 años a partir del tercero (los dos anteriores están exentos). Ocurre lo mismo con bonificaciones por creación de empleo del IAE, que puede alcanzar el 50% según el incremento de plantilla. Para aquellas actividades que sean declaradas de interés municipal se aplica de nuevo una bonificación durante 5 años. "Como novedad respecto al IAE para conseguir una mayor simplificación del impuesto se pasa de dos recibos a uno", añade el también concejal de Gestión Presupuestario.

Se mantienen las bonificaciones del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) del 50% para obras destinadas a la creación de actividad en espacios empresariales, como Fadricas y Puente de Hierro. Seguirá la bonificación de hasta el 50% por creación de empleo, el función del número de empleos.

Sobra la tasa por ocupación de la vía público, la tasa de las terrazas, Rodríguez precisa al ser preguntado que el compromiso de exención se extendió por dos años, por lo que estaba marcado hasta el 30 de junio de 2022, "y ese plazo ya venció".

Para la lucha por el cambio climático

Se volverán a aplicar las bonificaciones máximas permitidas por la normativa del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, es decir un 75% para aquellos que incorporen energías limpias. "Se mantienen las bonificaciones de hasta el 50% del IBI, del ICIO y del IAE para instalaciones e inmuebles que incorporen energía solar", detalla Conrado Rodríguez. A eso se suma como novedad para 2023 la bonificación del 50% del IBI y del ICIO para instalación de un nuevo sistema de energía limpia como la aerotermia, "que se está incrementando en la ciudad".

Para la igualdad de oportunidades

En el ámbito social, se incrementa la bonificación del IBI para viviendas cuyo objeto sea el alquiler social. Hasta ahora era del 70% y pasa hasta el máximo legal, el 90%. Además, se mantiene hasta el 95% del IBI para inmuebles destinados a sedes de empresas con la mayor parte del capital en manos de mujeres y sean declaradas interés municipal. Continúan las bonificaciones del 50% del ICIO para actuaciones de mejora de accesibilidad. Entre un 30% y un 90% de bonificación del ICIO se aplicará para obras en edificios destinados a actividades sociales; y hasta un 95%, para intervención de infravivienda.

"Este es el resumen del conjunto de bonificaciones previstas para este triple objetivo de potenciación de actividad económica y creación de empleo, de lucha contra el cambio climático y de igualdad de oportunidades. En el expediente también se incluyen modificaciones técnicas para ajustarse a la normativa. Se incorporan novedades de la Ley Urbanística de Andalucía, la conocida como la LISTA", finaliza el responsable de Presidencia.