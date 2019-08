El festival La Isla Ciudad Flamenca, que celebra este verano su sexta edición, se dispone a celebrar durante la próxima semana el II Congreso de Baile Flamenco que se enmarca dentro de esta propuesta, una iniciativa que estará dedicada esta vez a la figura de Antonio Canales.

El congreso se desarrollará en las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León durante los días 6 y 7.

Coincidiendo con el congreso, habrá también una exposición titulada Planeta Canales y unas clases magistrales por alegrías que impartirá el propio maestro durante los días 9 y 10 de agosto en la Escuela Municipal de Danza.

A lo largo de los dos días de congreso, explica La Isla Ciudad Flamenca, se hará un recorrido desde los inicios de la carrera de Antonio Canales, su relación con Triana, Madrid y Cádiz y la influencia del artista en diferentes ámbitos escénicos (dirección escénica, intérprete y coreógrafo), o a través de diferentes ámbitos relacionados con el arte y su obra (música o prensa).

Para este homenaje a Antonio Canales, referente del baile flamenco, se contará con la presencia de Ángel Vela (historiador trianero y compañero de infancia de Canales), José María Velázquez Gaztéluz, Manuel Herrero (primer agente artístico del artista), el Junco, Charo Cruz, Santi Muñoz, Maribel Gallardo, Pedro Sierra, Marta Carrasco y Carlos Rodríguez.

El congreso finalizará con una entrevista a Antonio Canales, en formato íntimo, realizada por el periodista Manuel Curao.

Además, los días 9 y 10 de agosto, Antonio Canales ofrecerá clases magistrales a las personas que se matriculen en el curso por alegrías.

Para las personas que no puedan acudir presencialmente al II Congreso de Baile Flamenco, el Festival La Isla Ciudad Flamenca ha cerrado un acuerdo de emisión en streaming a través de All Flamenco 4K, con la colaboración de la empresa isleña Advanz Informática. Para ver la retransmisión sólo hay que entrar en allflamenco.net o acceder directamente desde Youtube o Facebook a All Flamenco.

La inscripción en el congreso de Antonio Canales puede llevarse a cabo a través de la página laislaciudadflamenca.com. El acceso presencial y online a las conferencias y a la mesa redonda es gratuito.

Exposición 'Planeta Canales'

La muestra dedicada a Antonio Canales que se hará coincidir con el congresos se inaugurará el martes a las 20.00 horas y podrá visitarse hasta el 31 de agosto, de 10.00 a 14.00 y de lunes a viernes.

'Planeta Canales' es una exposición monográfica del artista que desvela momentos únicos de su vida personal y artística, curiosidades y momentos cumbre de su carrera, a través de joyas fotográficas de Alonso Espartero, Beatrix Mexi, Celina Yeyén, Ignacio Escuín, Luciano Insua o Paco Manzano, entre otras instantáneas del archivo personal del artista. Además se pueden contemplar, premios y reconocimientos, carteles y programas de sus espectáculos, y piezas de vestuario de obras míticas del artista.