También el PP isleño ha cuestionado el uso de los hitos gaditanos en detrimento de las señas de identidad de San Fernando a la hora de promocionar la conmemoración del 24 de Septiembre y de diseñar la imagen que este año se ha encargado de anunciar la fiesta local.

La formación que preside José Loaiza, de hecho, ha trasladado al gobierno de la socialista Patricia Cavada que en futuras ediciones "se centren las actividades a desarrollar en promocionar y visibilizar los hechos acontecidos en La Isla de 1810".

No solo se refieren los populares no solo se refiere a la polémica que ha causado también la campaña de imagen sino al hecho de que la dedicatoria al cambio climático no tenga absolutamente nada que ver con lo que suponen Las Cortes de 1810, el 24 de Septiembre o el papel de La Isla en la Guerra de la Independencia.

El PP, molesto también por la imagen lanzada por el equipo de gobierno en este 24-S, ha pedido al ejecutivo de Patricia Cavada que "en todo el material que se elabore para la difusión de esta fiesta local, prime la imagen de la ciudad y, especialmente, aquellos lugares protagonistas de las Cortes Constituyentes".

Sostiene así la formación que "tanto la programación elaborada por el Ayuntamiento para conmemorar esta efeméride como la imagen elegida para la difusión del 24 de Septiembre de 1810, relega a la ciudad y su protagonismo histórico a un segundo plano".

"De hecho -señala el partido a través de un comunicado- el eje central sobre el que gira este año la celebración, el cambio climático, es de difícil relación con los hechos que han concedido singularidad e importancia a las Cortes Constituyentes de 1810 hasta llegar al punto de declararse fiesta local. Además, creemos que en todos los elementos que sirvan para difundir y patrocinar esta festividad, el 24 de Septiembre debe ser un elemento principal, no como sucede este año que parece quedar relegado a un segundo plano en relación a la Constitución de 1812, una efeméride que cuenta con una celebración propia".

Además, cuestiona también el PP, "no comprendemos por qué la imagen principal de este año es el monumento que Cádiz erigió a La Pepa y no se ha optado por ilustrar nuestra fiesta con un elemento local". "Tenemos edificios, monumentos históricos con protagonismo propio y necesitados de un gobierno municipal que los defienda y promocione su conocimiento más allá de los límites locales. A ello animamos a Patricia Cavada y su equipo, a que hagan un poco por la difusión de la importancia histórica de la ciudad que gobiernan".

Finalmente, los populares isleños reclaman que, en el momento que sea posible, se proyecte la construcción de un monumento acorde a la importancia del 24 de Septiembre de 1810 "que recuerde a diario que ese día, en La Isla de León, cambió la historia".