La lucha contra el cambio climático centrará el 24-S

La lucha contra el cambio climático, la necesidad de que este problema mundial se convierta en prioridad política y la aportación y concienciación desde San Fernando ante esta batalla mundial serán los elementos principales que van a centrar este año la conmemoración del 209 aniversario de las Cortes Generales y Extraordinarias de 1810.

Un año más, la celebración del 24 de septiembre sigue poniendo el acento en los hechos y acontecimientos más importantes que marcan la vida de la ciudadanía y las problemáticas que tienen influencia en la vida democrática, la consolidación de derechos y la consecución de las libertades públicas de todos y todas. Y en esta ocasión, desde el Ayuntamiento de San Fernando se quiere contribuir a convertir la acción climática en la principal prioridad y ponerla por delante de otras políticas a nivel internacional.

En este aspecto, la alcaldesa, Patricia Cavada, ha apuntado que "el apoyo y la movilización social serán los que inducirán a las instituciones y los gobiernos poderosos a luchar contra el cambio climático". Por ese motivo, "este año dedicaremos el 24 de septiembre en San Fernando precisamente a este hecho. Queremos levantar conciencias, fomentar un espíritu de reivindicación e informar de las acciones que desde los gobiernos locales debemos poner en marcha con urgencia", ha añadido.

Para ello, el acto institucional del 24 de septiembre, que acogerá el Real Teatro de Las Cortes y con el que culminarán los eventos de esta efeméride -que pronto se darán a conocer-, va a contar con la presencia y el protagonismo del experto mundial Juan Verde.

Defensor de las causas ambientales, la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, Juan Verde colaboró con el ex vicepresidente Al Gore para establecer y liderar filiales de su fundación Climate Reality Project. Actualmente preside la Fundación Advanced Leadership.

Juan Verde ha trabajado con algunas de las personalidades más importantes del mundo como los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton, la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, el ex vicepresidente Al Gore, el fallecido senador Ted Kennedy y el ex Secretario de Estado John Kerry. Durante la administración del presidente Obama, ocupó el puesto de Subsecretario Adjunto para Europa y Eurasia. Además, es un firme defensor de la lucha contra el cambio climático con una enorme formación en las universidades de Harvard, Boston, Georgetown y Tufts University.

Cavada se ha mostrado muy satisfecha de la presencia en San Fernando de un experto de gran trayectoria como Juan Verde para el 24 de septiembre, y le ha agradecido que haya aceptado la invitación de la ciudad para sumarse a este objetivo de remover conciencias frente a esta problemática mundial. "San Fernando es una ciudad con conciencia y, al igual que en su momento aquí declaramos la libertad de imprenta, el derecho de ciudadanía y libertad, no vamos a permanecer ajenos ante la encrucijada de la humanidad en el cambio climático", ha añadido la alcaldesa.

La primera edil ha resaltado que "el 24 de septiembre este año buscará alzar la voz y que se unan a ella más voces para lograr un cambio político internacional en este asunto".

Como ha insistido Cavada, "el cambio cultural que proponemos tendrá que cobrar la fuerza suficiente para impulsar medidas de calado y de alcance internacional". De ahí que haya alabado luchas como la emprendida por Greta Thunberg, "que nos dice a la cara que estamos fracasando ante el medio ambiente", y que haya instado al resto de la ciudadanía a tomar partido y cuestionar a sus representantes para que tomen medidas de calado, también desde el ámbito de lo local, para plantar cara a esta lacra mundial.