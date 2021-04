Párkinson apuesta por la "normalización" de la enfermedad en un acto en San Fernando

El colectivo de Párkinson insiste en cada año en sus campañas por el día mundial de la enfermedad en recalcar la falta de conocimiento de la sociedad sobre esta afección. Este año insiste en esa situación pero apuesta por pedir a los ciudadanos que "pongan una etiqueta positiva" que rompa con la imagen equivocada y normalice la enfermedad.

La propuesta de este año de la asociación de Párkinson Bahía de Cádiz y la Federación Española de Párkinson, que componen hasta 67 entidades, trata de centrarse en la imagen social que genera la enfermedad en la persona que la padece, en el impacto social que los falsos mitos -que solo afecta a personas mayores, identificarla con un solo síntoma como el temblor- causa y que provoca el aislamiento del afectado para darle la vuelta. "Son capaces de vivir con la enfermedad, porque la introducen en su proceso vital como algo normal", detalla la directora de Párkinson, Lola Garzón. La normalización es el objetivo.

"Necesitamos una sociedad verdaderamente inclusiva donde el colectivo esté integrado", insiste Garzón, que ha intervenido durante el acto público por el Día Mundial del Párkinson el 11 de abril, que la entidad conmemora durante este mes con distintas actividad. A la cita han acudido representantes municipales, de la Junta de Andalucía y de distintos colectivos sociales.

El conocimiento, entienden, es el camino para lograr esta normalización, para terminar con la estigmatización de los enfermos. El vídeo preparado para la campaña incide en esta idea: presenta diferentes perfiles de personas con párkinson, desde jóvenes a mayores, a profesionales en edad laboral, donde se lanza mensajes positivos. "Sé que soy única y me siento fenomenal", "mi sonrisa es singular", "mi andar es diferentes", "he decidido mostrarme tal y como soy", "a pesar de los obstáculos, del desconocimiento, de los comentarios inocentes...", "el párkinson no es mi etiqueta", dice una voz en off mientras en imagen salen distintas personas.

En la cita en el centro de congresos ha tomado la palabra el nuevo presidente de Párkinson Bahía de Cádiz, Joaquín Izquierdo, para leer el manifiesto donde se insiste en el mensaje positivo que el colectivo lanza, a pesar del "golpe" que supone "en el proceso vital" por ser una enfermedad crónica, degenerativa e incapacitante. "Es un reto convivir" con ella, reconoce.

El texto advierte del impacto que el covid-19 ha tenido en el colectivo con la interrupción de las consultas de neurología y de la rehabilitación, con un evidente deterioro y el empeoramiento de los síntomas motores y psicológicos, y con los servicios de las entidades también afectados significativamente. El colectivo recuerda que hace 5 años de la aprobación de la estrategia en enfermedades neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, que contempla para su segunda fase la publicación de un abordaje de la enfermedad. "Lleva más de dos años pendiente de publicación por parte del Ministerio de Salud y por tanto de su aplicación por parte de las comunidades autónomas", apunta Garzón. Es necesario acelerar los procesos de abordaje de la enfermedad con todos los recursos posibles para mejora la atención a los afectados.

La delegada territorial de Igualdad y Políticas Sociales, Ana Fidalgo, ha destacado la experiencia de San Fernando con el tejido asociativo que trabaja con la discapacidad y el "enorme respeto" al trabajo que realiza la asociación de Párkinson en el acompañamiento de los enfermos, de los familiares, "desde la cercanía y la inmediatez que por la burocracia la administración no puede desarrollar". La Junta de Andalucía apoyará, ha añadido, la construcción del centro de día que la entidad tiene en marcha, por el momento con respaldo económico de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha resaltado la campaña que un año más realiza Párkinson "para romper tópicos importantes, para eliminar clichés a la hora de acercarnos a esta dolencia". Apuesta por "una mirada constructiva, para no estigmatizar". "Se lo debemos a los enfermos, a sus familiares y a sus cuidadores", ha defendido. La regidora ha aplaudido la labor que la entidad de carácter comarcal -también ha asistido una representación del Ayuntamiento de Chiclana, por ejemplo- lleva a cabo.