El Día Mundial del Párkinson, una cita obligada en San Fernando

Con motivo del Día Mundial del Párkinson que se celebra el 11 de abril, la Asociación Párkinson Bahía de Cádiz, junto con la Federación Española de Párkinson (FEP) y las asociaciones de párkinson de España, han puesto en marcha la campaña Pon una etiqueta positiva, con el objetivo de dar visibilidad al impacto emocional que la imagen social de la enfermedad tiene en la persona, y promover un cambio en la percepción y estereotipos sobre el párkinson.

El párkinson -recuerda la entidad- es una enfermedad comúnmente asociada al envejecimiento de la persona y a la creencia de que el temblor es el síntoma que más representa el párkinson. Sin embargo, 1 de cada 5 personas tiene menos de 50 años en el momento del diagnóstico, y un 30% de las personas no llegan a desarrollar nunca el temblor.

"A veces algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson como la rigidez muscular, la disminución de la expresión facial o la alteración del equilibrio, se interpretan de forma equivocada desde el desconocimiento. Con la campaña Pon una etiqueta positiva buscamos conseguir un cambio en la imagen social que existe de la enfermedad de Parkinson, y generar así espacios de confianza para que las personas con párkinson se sientan seguras para mostrarse tal y como son", explica Alicia Campos, directora de la Federación Española de Párkinson.

"La falta de conocimiento de la enfermedad, así como de su sintomatología motora y no motora, y los falsos mitos acerca de la enfermedad, conlleva a que sean factores de riesgos que induzcan, al aislamiento social de las personas afectadas de párkinson", señala también por su parte Lola Garzón, directora de Párkinson Bahía de Cádiz.

La campaña Pon una etiqueta positiva pretende así cambiar la percepción y estereotipos sobre el párkinson, mostrando la realidad de muchas personas que afrontan con optimismo y positividad su proceso vital conviviendo con la enfermedad. Un mensaje que ofrece a la sociedad una opción distinta para mirar a la persona poniendo una etiqueta positiva.

Así lo presenta el spot de la campaña, el cual es protagonizado por diferentes personas con párkinson, lanzando un potente mensaje de empoderamiento. "Hoy es mi día y he decidido mostrarme tal y como soy", "sé que soy única y me sienta fenomenal" y "me niego a cambiar, a dejar de sentirme bien", son algunos de los mensajes que el colectivo lanza a través de los materiales de la campaña.

"Cuando recibes un diagnóstico de párkinson el impacto se siente en todos los aspectos de tu vida. El desconocimiento de la enfermedad a nivel social, o la idea equivocada que existe de ella, te lleva a plantearte muchas dudas a la hora de comunicar el diagnóstico al entorno. Pon una etiqueta positiva es la fórmula que hemos encontrado para hacer ver a la sociedad lo importante que es que conozcan nuestra realidad", explica Andrés Álvarez, presidente de la FEP y afectado de párkinson.

La campaña se desarrollará bajo el hashtag #PonUnaEtiquetaPositiva a través de las redes sociales durante todo el mes de abril, con especial énfasis entre el 6 y el 11. Además, el día 11 de abril se promueve un "acto virtual" en el que se anima a las personas a que participen en la creación de una cadena de etiquetas positivas. Toda la información de la acción virtual y la campaña se puede encontrar pinchando en este enlace.

La campaña se ha puesto en marcha por la Asociación Párkinson Bahía de Cádiz, la Federación Española de Párkinson y las asociaciones de párkinson de España, con la colaboración de las siguientes empresas y entidades: AbbVie, Abbott, Bial, Boston Scientific, COCEMFE, Kyowa Kirin, Medtronic, Fundación ONCE, MERZ Therapeutics, Fundación Telefónica, UCB, UCB Cares y Zambon. Además, los materiales de la campaña han sido realizados gracias al espacio IKONO, que ha cedido las instalaciones para la grabación y sesión fotográfica, realizada de forma segura y cumpliendo con las medidas sanitarias necesarias.

Este jueves, a las 11.00 horas, en el centro de congresos de San Fernando, Párkinson Bahía de Cádiz, llevará a cabo, un acto oficial, conmemorativo del Dia Mundial, el cual será presidido por la alcaldesa, Patricia Cavada, la delegada provincial de Igualdad, Políticas sociales y Conciliación, Ana Fidalgo, y por el presidente de Párkinson Bahía de Cádiz, Joaquín Izquierdo. También está prevista la asistencia de la delegada de Salud y Familias, Isabel Paredes; del diputado de Bienestar Social, David de la Encina; y de los distintos portavoces del grupo municipal del Ayuntamiento de San Fernando. Igualmente, al acto asistirá el delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Chiclana, Francisco Salado; el director del hospital Puerta del Mar, Miguel Ángel Moya Molina; el presidente del Colegio Oficial de Farmacia, Ernesto Cervilla; ¡ el presidente de Fegadi, Francisco Márquez; y directivos de entidades bancarias Caixa y Banco Santander, así como miembros de Párkinson Bahía de Cádiz.

En la conmemoración del Día Mundial del Párkinson, la Asociación Párkinson Bahía de Cádiz no quiere pasar por alto el gran impacto que la pandemia y el confinamiento ha tenido en el colectivo, el Covid-19 ha afectado a las personas con párkinson, quienes han experimentado un grave deterioro de sus síntomas, tanto a nivel motor como a nivel psicológico y cognitivo. Además, los servicios de las asociaciones de párkinson se han visto afectados, y la continuidad de la crisis sanitaria genera graves dificultades en la reactivación de la atención en las asociaciones de párkinson. Es por ello que el colectivo párkinson, viendo en riesgo la continuidad asistencial de las personas con párkinson y la sostenibilidad de las asociaciones, reclaman que se acelere la publicación e implementación del documento sobre el Abordaje de la enfermedad de Parkinson contemplado en la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del SNS.

"El desconocimiento de la enfermedad también lleva a que los organismos competentes en materia sanitaria y social dejen el párkinson, y a las 160.000 familias que conviven con la enfermedad, en un segundo plano. La pandemia ha agravado esta situación, y creemos que ya es hora de darle al párkinson el espacio que se merece en la agenda política, y abordar la enfermedad de una forma efectiva, ecuánime y equitativa", argumenta Alicia Campos. Hace cinco años de la aprobación de la Estrategia en Enfermedades Neurodegenerativas del SNS, la cual contemplaba en su segunda fase la publicación de un Abordaje de la enfermedad de Parkinson y los Parkinsonismos. Este documento lleva más de 2 años pendiente de publicación por parte del Ministerio de Sanidad y su consecuente implementación por parte de las Comunidades Autónomas. "Creemos que el primer paso no es solo publicar este documento, si no destinar los recursos y la financiación necesarios para su implementación en las Comunidades Autónomas", concluye Campos.