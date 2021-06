El PP exige al gobierno de San Fernando la intervención de la Casa de la Cruz Roja

Ante la inminente apertura del Centro de Interpretación Camarón de La Isla, desde el Partido Popular (PP) se reclama al gobierno municipal que mejore el entorno de ese espacio "para que quienes lo visiten se lleven una buena imagen no solo del centro dedicado al cantaor, sino de San Fernando en su conjunto". La concejala popular María José de Alba señala como elemento prioritario de esta estampa de bienvenida al visitante, la antigua Casa de la Cruz Roja. El edificio, advierte, se encuentra en un estado lamentable "sin que se conozca intención alguna del gobierno de Patricia Cavada (PSOE) para llevar a cabo su recuperación".

"Si no quieren rehabilitarlo por su situación de ruina y por el ostensible peligro que presenta para peatones y conductores, al menos que lo hagan por estética, que es lo único que parece importarle a este gobierno", señala De Alba. No es la primera vez que la formación exige "una solución" para una finca "cuya propiedad si no fuese municipal ya estaría sancionada por el incumplimiento de las normas urbanísticas".

Se refiere la edil isleña la normativa municipal que obliga a los propietarios de inmuebles a cumplir con el deber de conservación o rehabilitación, "entendiéndose por tales los que incumplan las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público establecidas en el planeamiento general municipal".

El PP reclama directamente a Patricia Cavada que ejecute las obras necesarias para garantizar la seguridad del edificio, "ya que cualquier día se cae, como ya le han sucedido a prácticamente la totalidad de techos". De Alba lamenta que en el presupuesto municipal de este ejercicio no se ha incluido ni un solo euro para la rehabilitación del inmueble, que pertenece a la ciudad desde 2014 cuando fue expropiado tras un largo procedimiento administrativo.

Bajo el mandato del PP en el Ayuntamiento, se inició la tramitación de las obras urgentes de consolidación, rehabilitación e impermeabilización del edificio, cuyo proyecto se encuentra desde 2015 en poder del actual gobierno municipal, recuerdan.