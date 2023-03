PP y Vox no dan crédito a la versión de Cavada sobre el acuerdo de los polvorines: "Se habla de pagos y no se muestra ni un documento"

Las explicaciones dadas por el gobierno municipal tras airear el PP de San Fernando la respuesta parlamentaria alusiva a la compra de los terrenos de los polvorines de Fadricas no han hecho sino acrecentar las dudas que la formación tiene en torno al acuerdo anunciado por el ejecutivo de Patricia Cavada.

De hecho, la candidata y portavoz de los populares en La Isla, María José de Alba, ha mostrado su extrañeza ante la ausencia de cualquier tipo de documento que acredite la existencia de dicho acuerdo con el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) si realmente el Ayuntamiento de San Fernando se dispone a hacer el primero de los pagos previstos por la compra de esos suelos, como el pasado viernes advertía el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez.

Desde el PP se duda de la versión que ha mostrado el equipo de gobierno y se señala a la fecha en la que se emite la respuesta por parte del Gobierno central: el 27 de febrero, hace justo una semana. Es decir, en un plazo suficientemente cercano como para que supuestamente se haga eco de los últimos avances en las conversaciones mantenidas con el Ayuntamiento, sobre todo si supuestamente están tan adelantadas como para que se hable de hacer ya un primer pago.

Sin embargo, insiste De Alba, lo único que dice -al contrario que el gobierno isleño- es que, efectivamente, se ha hecho eco de una propuesta de compra por parte del Consistorio y que ahora tocaría iniciar todo el procedimiento administrativo y legal que acompaña la adquisición: tasación de los terrenos, proceso de enajenación...

De hecho, los populares no dan crédito a que desde el Ayuntamiento isleño se esté ultimando el primer pago por los suelos si antes no hay nada de eso, si no hay un solo papel escrito sobre ese acuerdo. Sería algo que no tiene precedentes en la administración, advierte. Y si los documentos verdaderamente existen la pregunta es por qué no se enseñan y se hacen públicos, dado que evidentemente el propio equipo de gobierno sería el más interesado en dar a conocer esos avances ante el interés que el desarrollo de estos suelos tienen para la ciudad y la repercusión positiva que tendría para la ciudadanía.

Se hablan de cantidades exactas con céntimos incluidos -expone De Alba- y se afirma que desde el Ayuntamiento isleño se trabaja en la consignación del primer pago pero no existe un convenio todavía con Defensa, ni el acuerdo ha pasado por pleno, ni en el Senado ni en el Congreso saben de su existencia.

De ahí que la versión del ejecutivo municipal resulte difícil de creer para el principal partido de la oposición, que considera además que el tema de los polvorines no es más que una mera puesta en escena electoralista y que no hay nada más allá de la predisposición de Defensa a la propuesta de compra del Ayuntamiento.

"No tiene otra lectura"

Desde el PP se ha vuelto a reiterar que la información facilitada por el Ministerio de Defensa no tiene otra lectura "que lo que claramente queda expuesto" en la respuesta dada a la senadora Teresa Ruiz-Sillero. "Si Patricia Cavada no está de acuerdo con la misma o estima que la respuesta del Gobierno de España falta a la verdad, se le invita a elevar sus quejas en el lugar correspondiente", ha afirmado De Alba en redes sociales, donde ha lamentado también la "agresividad" del gobierno de Patricia Cavada hacia el PP isleño "por el mero hecho de hacer pública una información que el Ayuntamiento no facilitaba".

"En una democracia, la transparencia es fundamental para garantizar la confianza de la ciudadanía. Por lo tanto, es importante que el gobierno municipal sea transparente y facilite la información que le requiera la oposición", afirma.

Silencio en el pleno, explicaciones en Facebook

También el candidato y portavoz de Vox en San Fernando, Carlos Zambrano, ha cuestionado la reacción del equipo de gobierno -y particularmente de la alcaldesa, Patricia Cavada- ante las afirmaciones realizadas en redes sociales relativas al acuerdo de los polvorines de Fadricas después de que el viernes se hicieran públicas las respuestas parlamentarias realizadas tanto por su grupo parlamentario como por parte de la senadora del PP Ruiz-Sillero.

Zambrano, en este sentido, ha recordado que como concejal en el Ayuntamiento de San Fernando ha preguntado en dos plenos sucesivos por el tema sin obtener respuesta: "No se me ha contestado, no se me ha dado copia del acuerdo", ha advertido al señalar sin embargo las explicaciones que la regidora sí se apremia a dar en redes sociales.

"Solo cuando se ha puesto en conocimiento de la ciudadanía por medio de la prensa la contestación del Gobierno, la alcaldesa se ha dignado a afirmar a través de su perfil en Facebook, que en unos días se va a formalizar un primer pago a Defensa, que hay una hoja de ruta acordada para adquirir los terrenos de los polvorines de Fadricas, que hay un acuerdo suscrito con el Gobierno de la nación y que se trata de un acuerdo amplio que engloba otros aspectos que afectan a la ciudad", apunta el candidato de Vox.

"He vuelto a pedir al gobierno municipal del PSOE, esta vez por escrito, una copia de ese acuerdo. Como la alcaldesa se ha dignado a decir algo en su perfil de Facebook, quizás ahora haga un esfuerzo y, por fin, por transparencia, publique copia de ese acuerdo", señala Zambrano.