El PP airea una respuesta del Gobierno para denunciar que no hay acuerdo con los polvorines de Fadricas

El PP ha enfriado las expectativas insufladas semanas atrás con el anuncio del acuerdo "histórico" alcanzado entre el Ayuntamiento de San Fernando y el Ministerio de Defensa para comprar y desarrollar los polvorines de Fadricas.

La senadora popular Teresa Ruiz-Sillero, acompañada de la portavoz y candidata del PP isleño, María José de Alba, ha aireado la respuesta del Gobierno central a la petición que en este sentido cursó en la Cámara Alta para trasladar lo que dice de ese acuerdo la otra parte implicada en el tema: Defensa.

Y lo que cuenta la respuesta del Ministerio está lejos de ser un acuerdo cerrado o casi, advierten los populares, que desde un primer momento han alertado de la puesta en escena "electoralista" que la alcaldesa y candidata socialista, Patricia Cavada, hizo para anunciar "a bombo y platillo" la compra de los terrenos de los polvorines y del entorno de Punta Cantera que son titularidad del Defensa.

"El Ayuntamiento de San Fernando ha solicitado la compra de los terrenos situados en la zona Polvorines de Fadricas, que se encuentran desafectados y puestos a disposición del organismo autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied) para los fines que le son propios", expone el Gobierno central en la respuesta tramitada a través del Senado.

"Dicho organismo autónomo, siguiendo el procedimiento establecido en la legislación vigente, tasará la propiedad e iniciará el proceso de enajenación", concluye.

Así que lo que hay -advierte el PP- no es más que una petición de compra de los terrenos que hace el Ayuntamiento isleño y, por la otra parte, la consiguiente intención de proceder ahora a tasar la propiedad y, posteriormente, de iniciar el correspondiente proceso administrativo de enajenación "con el tiempo que eso implica al tratarse de propiedades de Defensa".

"No hay acuerdo"

La versiones de Cavada y Defensa, como han apuntado Ruiz-Sillero y De Alba, están lejos de cuadrar. Y, de hecho, los populares han señalado especialmente a la cantidad dada en día por la alcaldesa, que anunció la compra de esos terrenos al Invied por un total de 428.000 euros en virtud del acuerdo que ya se había alcanzado.

"No sabemos de dónde saca la alcaldesa esa cantidad", ha señalado Ruiz-Sillero, que insiste en que la respuesta dada en el Senado deja bien claro que ahora se va a tasar la propiedad, por lo que el precio de los suelos "será el que fijen los técnicos en ese proceso" y no el que desde el equipo de gobierno se ha anunciado.

Ruiz-Sillero ha adelantado también que ha solicitado copia de la petición de compra de los suelos realizada por el Ayuntamiento. Y lo mismo se dispone a hacer De Alba en el Ayuntamiento isleño al objeto de aportar más luz al tema.

La portavoz y candidata del PP isleño ha emplazado también a la regidora a que dé las oportunas explicaciones para aclarar qué ocurre verdaderamente en esas negociaciones con los polvorines.

"Dábamos por hecho que ese convenio existía y simplemente pedíamos una copia. Desgraciadamente la respuesta es muy clara y creemos que no necesita ningún tipo de interpretación", ha afirmado la candidata isleña del PP de San Fernando al valorar la información que llega a través del Senado, que insiste en que ahora se va a tasar la propiedad para luego iniciar un proceso de enajenación.

"Hay que ilusionar con realidades, no así"

"Es muy triste que se engañe con las ilusiones. Esta zona de San Fernando es fundamental para el desarrollo de la ciudad. No se puede estar faltando a la verdad, si queremos contagiar ilusión en la ciudad tendremos que hacerlo con realidades. Cosas como ésta provocan todo lo contrario", ha asegurado.

Por su parte, Ruiz-Sillero ha reclamado "transparencia" e "información" al Ayuntamiento isleño en todo este asunto que es un proyecto clave para el futuro de San Fernando, "en el que no se puede engañar a la ciudadanía", ha insistido.

"No existe acuerdo de Defensa para la compra de los terrenos, no existe un precio fijado para esa compra y no se sabe cuándo se llegará a realizar o si llegará a realizarse", ha dicho la senadora popular.