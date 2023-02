El PP pregunta en el Senado por el acuerdo de los polvorines de Fadricas

El PP ha registrado una batería de preguntas en el Senado para conocer con detalle los términos del acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de San Fernando con el Ministerio de Defensa para adquirir los suelos de su titularidad de los polvorines de Fadricas.

La formación pretende así desmontar la puesta en escena "electoralista" que la alcaldesa, la socialista Patricia Cavada, llevó a cabo hace ahora un mes ante representantes de distintos colectivos ciudadanos para anunciar "a bombo y platillo" que se había alcanzado un acuerdo "histórico" para comprar al Ministerio su parte de los terrenos, lo que permitiría afrontar su desarrollo a lo largo del próximo mandato.

Un acto -han recordado este jueves los populares- al que no fueron invitados los grupos de la oposición, al que no asistió ningún representante de Defensa ni del Gobierno de la nación y del que, transcurrido ya un mes, no se sabe nada más de ese convenio. Así que todo huele a "humo" para el PP, que ha recorrido a la otra parte del acuerdo -el Ministerio- para conocer qué hay de verdad en todo esto.

"Cavada no ha hecho nada por los polvorines de Fadricas durante 8 años en el gobierno y ahora que quedan tan solo unos meses para las elecciones municipales anuncia un acuerdo con Defensa", ha apuntado la portavoz y candidata de los populares isleños, María José de Alba, al exponer las serias dudas que le suscita el acuerdo anunciado en solitario por el Ayuntamiento.

De ahí que los populares isleños, apelando a la "transparencia", hayan recurrido a la senadora Teresa Ruiz-Sillero, que también es miembro de la comisión de Defensa, para interpelar a la otra administración implicada en el acuerdo.

"Hemos solicitado una copia acuerdo alcanzado con Defensa, porque si se presenta (la alcaldesa) en un acto con la sociedad isleña diciendo que ha llegado a un acuerdo con Defensa, tendrá que decir qué acuerdo es, en qué fecha se firmó y en qué condiciones", ha apuntado la senadora del PP, que ha precisado que en la batería de preguntas presentadas se insiste también por las negociaciones mantenidas con el Consistorio para la adquisición de los polvorines y por el papel que en todo este proceso ha tenido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con la que también se reunió la regidora para tratar este tema.

"Necesitamos saber los términos de ese acuerdo", ha precisado Ruiz-Sillero.

Por su parte, De Alba ha recordado que, a pesar de que los socialistas saquen pecho de un acuerdo histórico, fue con el PP en la Alcaldía -en 2012- cuando se alcanzó un convenio con Defensa y los reversionistas de los terrenos, "que son los titulares de un 60% del suelo", para afrontar su desarrollo. El convenio, ha recordado, expiró en 2015 siendo ya alcaldesa Patricia Cavada, "algo que nunca hemos entendido".