El Obispado quiere que la Fundación Gerón deje la residencia San José

El Obispado quiere retirar la gestión de la residencia de mayores San José a la Fundación Gerón, responsable de estas conocidas instalaciones isleñas desde la marcha de las hermanas carmelitas de la caridad en el pasado año 2011.

La propia Fundación Gerón, entidad que gestiona varios centros similares en distintas localidades de Cádiz y en otras provincias, ha confirmado esta "decisión unilateral" de la Iglesia diocesana, que es la titular de la residencia.

Un anuncio que ha desatado la incertidumbre e intranquilidad entre la plantilla de trabajadores de este centro ubicado en la calle Tomás del Valle, junto al que además, recientemente, el Obispado ha abierto el seminario Redemptoris Mater, vinculado a las comunidades neocatecumenales, aprovechando el espacio en el que habitaban las propias hermanas de la caridad.

Desde el Obispado, por otro lado, se aseguraba hace unos días que no hay motivo alguno de preocupación para los empleados, usuarios y familiares de la residencia de San José, cuyo funcionamiento –insiste– no se verá afectado. Eso sí, no se entró en más detalles acerca del cambio de gestión de la residencia que está decidido a llevar a cabo.

En la Fundación Gerón reconocen su sorpresa ante la decisión adoptada sin previo aviso por el Obispado de Cádiz puesto que tiene suscrito un convenio por el que se hace cargo de esta residencia de mayores hasta el año 2022. Y, afirma, no hay motivos de peso para romper dicho acuerdo.

El pasado 31 de enero recibió por burofax la orden de dejar las instalaciones, si bien se aferra a los términos del convenio suscrito para continuar –por el momento– con el servicio.

La empresa afirma que está dispuesta a negociar con el Obispado ya que, entre los argumentos esgrimidos para retirarle la gestión, se aduce una nueva normativa –aún en redacción y que podría cambiar con el nuego gobierno de la Junta, apuntan– que regula el concierto de plazas y la gestión conveniada de este tipo de centros.

En todo caso, dice Gerón, no se trata de nada que no pueda solucionarse o resolverse con una adenda al acuerdo o con una revisión de sus términos ya que se trata de una cuestión alusiva a los plazos del convenio (se establece un mínimo de cuatro años y la gestion de San José expira en 2022).

La Fundación Gerón, que gestiona 25 centros de mayores en seis comunidades diferentes, defiende el servicio que se presta en estas instalaciones –verificado además por varias certificaciones de calidad– y su dilatada experiencia y solvencia así como el alto grado de satisfacción de los trabajadores, usuarios y familiares del centro isleño, donde además ha puesto en marcha varios programas específicos para mejorar la calidad de vida de los mayores atendidos y la atención que reciben.

El centro tiene 66 plazas, 53 de las cuales están concertadas con la Junta de Andalucía.