La Navidad del coronavirus: Sin certamen de nacimientos en San Fernando tras 33 ediciones

Tras 33 ediciones consecutivas, el certamen de nacimientos que cada Navidad convoca en San Fernando la Asociación de Belenistas El Redentor y el Ayuntamiento de San Fernando a través de la concejalía de Cultura hará este año un paréntesis obligado por la pandemia del Covid-19.

No habrá concurso y en la sede de los belenistas tampoco se expondrá ningún nacimiento. La tradición de la ruta belenista tendrá que esperar a mejores tiempos, aunque los belenistas animan a todos los isleños a mantener intacto el espíritu de la Navidad montando en casa el belén e, incluso, compartiendo fotos y vídeos por las redes sociales.

Eso sí, aunque que no haya concurso no quiere decir que no vaya a haber algunos nacimientos que se puedan visitar y que abran sus puertas al público. Eso sí, serán muy poquitos desde luego.