"Ningún artista es profeta en su tierra", esa es la opinión de dos artistas que han recorrido medio mundo como garantes y embajadores del flamenco isleño y gaditano. Diego Gómez Mesa y María Guerrero, que hoy y mañana respectivamente actúan dentro del festival La Isla Ciudad Flamenca, relatan sus vivencias como profesionales fuera de la ciudad.

Diego Gómez, que es cantaor, está afincado en Tokio (Japón) desde hace 13 años. En concreto, pasa la mitad del año en territorio nipón desarrollando su carrera de artista y su profesión. "Llevo cantando toda la vida, desde que nací en El Mentidero en Cádiz. Llevo afincado en San Fernando muchos años, pero también tengo mi casa en Japón. Asia es el mercado en el que yo me muevo", explica.

María Guerrero nace en San Fernando hace 21 años y empieza su trayectoria como bailaora en el Conservatorio de Danza de Cádiz a los 16 años. Pero se licencia en Danza Española y decide marchar a Madrid. "Hice las pruebas de acceso en Madrid y allí estoy haciendo mi carrera", cuenta.

Ambos echan de menos La Isla, su tierra, aunque se sienten satisfechos con la decisión que tomaron. "Echamos de menos San Fernando pero también donde vivimos y desarrollamos nuestra profesión", aseguran los dos artistas. "Somos derrotistas de lo nuestro y en esta zona somos sota, caballo y rey. Hay pocos artistas que estén despuntando en el flamenco. El ser artista parece fácil pero no lo es. Se necesita mucha disciplina y la gente aquí se acomoda", opina Diego. "No nos dan facilidades para que podamos estar aquí y triunfar en nuestra tierra. No han creado una buena base para que los artistas puedan despegar aquí y que no se tengan que ir a otros sitios. Eso es lo que falta, ayuda por parte de las instituciones y las administraciones", considera María.

Ambos debaten sobre los recortes en cultura como uno de los principales problemas que tienen los artistas isleños. Dejan claro además que no volverían a San Fernando en este momento. "Me queda mucho por aprender y aquí no voy a desarrollar mis habilidades y mi carrera profesional", dice Guerrero, que rememora que "empecé a bailar en solitario gracias a David Nieto que me impulsó y me lanzó a un escenario".

Diego seguirá recorriendo el mundo e incita a María a cumplir sus sueños. "Tienes que cumplir tus sueño y seguir trabajando mucho. Mi idea es venir a San Fernando, pero para descansar, no para desarrollar mi carrera profesional", aclara.

Ambos artistas actúan en esta edición del festival La Isla Ciudad flamenca. Diego Gómez cantará esta noche en el Molino de Mareas del Zaporito, a las 22.00 horas. Deleitará al público isleño con su voz y su duende en un entorno privilegiado rodeado de marismas. María Guerrero estará mañana en la Venta de Vargas en su Madrugá Flamenca, todo ello a partir de las 23.45 horas.