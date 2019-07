El bailaor flamenco Jesuli Carrillo actúa el viernes en la Feria del Carmen de San Fernando

Jesuli Carrillo es uno de esos isleños que lleva su tierra por bandera, lo hace desde hace más de una década recorriendo el mundo y escenarios diversos. Garante del flamenco, del baile y de la cultura andaluza allá donde esté, los isleños tendrán el placer de verlo actuar este año en la Feria del Carmen y de la Sal el viernes, 12 de julio, a las 21:30 horas, en un escenario instalado en el propio recinto ferial de La Magdalena.

Ante esta cita, el bailaor afirma sentirse contento e ilusionado con esta oportunidad. "Me llamó Mar Suárez, concejala de Fiestas, para que le presentara mi proyecto y gustó bastante. Me siento muy afortunado de poder bailar en mi tierra delante de todos mis paisanos y amigos. Por supuesto, estoy muy contento de actuar en la Feria, que llevo 14 años sin pisar por motivos laborales", desvela Carrillo.

Este es el primer año del artista con su propio espectáculo Entre Salinas y Esteros, que tuvo su estreno el pasado mes de noviembre en el Teatro de Las Cortes con motivo del Día Internacional del Flamenco. "Es mi primer año con mi propio espectáculo y para mí es una responsabilidad muy grande", recalca Jesuli.

El artista asegura que no sólo es un orgullo poder actuar en la Feria y en su tierra, sino que también quiere hacer un guiño a favor del flamenco y su ciudad, afirmando que "tenemos que proteger y valorar lo nuestro". "Yo he estado mucho tiempo fuera de La Isla y de España y me ha dado cuenta que fuera se valora más el flamenco y el arte de nuestra tierra", afirma. "El turista queda impresionado con el baile, el cante y todo lo que trae un espectáculo flamenco. Tendríamos que fomentar más el turismo en la ciudad y, de este modo, también se crearían muchos puestos de trabajo en San Fernando", abunda sobre esta realidad el bailaor.

Carillo se autodefine como enamorado de su tierra y, por ese motivo, cree que La Isla tiene un potencial enorme para atraer a muchas personas interesadas en el flamenco y la figura de Camarón. "Tenemos tantas cosas que enseñar y que explotar. Por ejemplo, muchas ciudades tienen tablaos abiertos por las noches que ofrecen espectáculo y buena comida. Nosotros podríamos hacer lo mismo, San Fernando es la cuna del flamenco y de Camarón. Qué más podemos pedir", expresa.

El artista isleño reconoce que se encuentra hasta arriba de trabajo. Este verano, sin ir más lejos, imparte cursos de flamenco para todo aquel que quiera instruirse o mejorar, además de tener varios contratos para mostrar su espectáculo. El 6 de julio estaba marcado en su agenda con una actuación en la calle Rondeñas de La Isla por la noche. Pero ese mismo día por la mañana tenía además otra actuación, en el Centro Comercial la Atlántida. A eso se suma que durante la Feria, el bailaor también estará en el escenario de la Venta de Vargas junto a otros artistas que seguirán ofreciendo flamenco y espectáculo. Todo ello transcurrirá en los días 12, 13 y 14 de julio a partir de las 23:30 horas.