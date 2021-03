José Moreno Fraile recibe emocionado el XI galardón de la asociación cofrade la Venera de San Fernando

José Moreno Fraile ha sido reconocido con el XI galardón de la asociación cultural cofrade La Venera por "ser muy buena gente, muy cofrade y por no decir nunca un no a una hermandad" y después de una trayectoria como comunicador cofrade de más de treinta años. La entrega se ha producido en el Castillo de San Romualdo, en un acto restringido por las limitaciones de la pandemia del covid-19.

Juan Manuel Rodíguez Rivera, secretario de la entidad, se ha encargado de la lectura a la acta de concesión del galardón en la que se destaca su "labor divulgativa" de la vida cofrade de la ciudad en distintos medios de comunicación y formatos de medios de comunicación: prensa, radio y televisión, "desde su juventud". También apuntaba su disposición constante a las hermandades y y entidades cofrades, "que requerían su presencia".

El galardonado ha tomado la palabra para recordar los inicios de un grupo de jóvenes que se reunían en el Marqués de Varela y "decidimos que había que hacer una asociación cofrade". "Esa asociación no solo ve eso sino los más de 33 años que llevo informando del mundo cofrade isleño", ha añadido. Moreno Fraile aplaude que la cita se celebrara en la capilla del Castillo de San Romualdo, "la primera vez que se hace aquí, y debe continuar porque esta es la antigua capilla de Nuestra Señora del Rosario, una de las devociones más antiguas de San Fernando". Como "origen del fe" en La Isla, el comunicador cofrade estima que es el sitio "ideal" para este acto de la Venera, pero también otros de este tipo.

El galardonado ha señalado las diferencias entre la comunicación actual, "polarizada", y la que existe en el mundo cofrade que "sí sabe hacer las cosas, pedir perdón, reaccionar, premiar, valorar y sacrificarse, trabajar altruistamente, quitarle tiempo a la familia para su cofradía o su asociación".

José Moreno Fraile, Pepe, como se han referido a él los intervinientes, se ha emocionado mientras se dirigía a los presentes por esta distinción que llega "en un momento difícil para mí, pero a la vez me llena de moral, porque significa valorar una trayectoria que cuando empieza uno no quiere que se valore sino simplemente prestar un servicio público, de información a todo el mundo. Que décadas después venga este reconocimiento, cuando ya estoy más alejado de la información, me refuerza y me da ánimos de seguir trabajando para el mundo cofrade". Antes de terminar, este cofrade ha pedido el nombramiento como Hijo Adoptivo para el músico valenciano José Ribera Tordera por su apuesta por salvar la banda de Agripino Lozano.

El presidente de La Venera, Antonio Prieto, se ha reconocido como "hijo cofrade isleño" de Moreno Fraile, por su ayuda a la hora de integrarse en el mundo cofrade de San Fernando a su llegada en el año 2000: porque cuando quiso informarse lo descubrió, por sus llamadas para la radio, por sus llamadas sobre la actividad de la entidad.

La alcaldesa, Patricia Cavada, también ha tenido palabras de reconocimiento para José Moreno Fraile, del que ha resaltado una vida volcada en el servicio público, tanto en el Ayuntamiento como trabajador como en la "pasión" por transmitir su conocimiento sobre la Semana Santa isleña, y su implicación en que sea un referente fuera de la ciudad.