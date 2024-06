José Adolfo Baturone ingresa en la Academia de San Romualdo con discurso en el que señala la crítica situación del sistema judicial

José Adolfo Baturone Jerez, decano del Colegio de Abogados de Cádiz, formalizó el martes su ingreso en la Real Academia de San Romualdo con un discurso titulado La Justicia en el siglo XXI. El papel de la abogacía en el que el conocido letrado abordó una visión crítica del sistema judicial, amenazado por el colapso y la falta de medios y necesitado de una reforma en profundidad.

Baturone se retrotrajo a 1961 -el año de su nacimiento- para desde ahí recorrer el largo camino del sistema judicial hasta la actualidad: desde las máquinas de escribir y el papel de calco a la aparición de los primeros ordenadores, los CD-Rom y la revolución que ha supuesto el proceso de digitalización con plataformas como Lexnet, el sistema de gestión de notificaciones telemáticas, o el portal Carpeta Justicia, un espacio personal on line que facilita al ciudadano la relación con la Administración de Justicia. Avances, admitió, que han supuesto una auténtica revolución.

El decano del Colegio de Abogados de Cádiz, no obstante, anotó también que el grado de implantación de esta digitalización sigue siendo desigual -en algunos casos sigue siendo ciencia ficción, matizó- y apuntó el inconveniente que supone también "la disparidad de sistemas de gestión procesal" dependiendo de la comunidad autónoma en la que se esté tramitando la causa.

También aludió Baturone al enorme esfuerzo que este proceso de digitalización ha supuesto para el colectivo al introducir un drástico cambio en la manera tradicional de trabajar, una adaptación que en algunos casos -advirtió- ha llegado incluso a provocar crisis de ansiedad entre los profesionales de la abogacía.

Y en ese periplo por los grandes cambios que en apenas un par de décadas han pasado por el sistema judicial -en el que habló también del impacto que la pandemia supuso en este aspecto y de los juicios telemáticos- no se olvidó de señalar el letrado isleño -ahora académico de número- a los retos que vienen, como la introducción de la Inteligencia Artificial en esta tecnología aplicada a la Justicia -"la IA ha llegado al derecho y lo va a revolucionar todo", aseguró- o el compromiso normativo que implica la digitalización de todo servicio público, también aquí claro, para garantizar al ciudadano su derecho a acceder y a conocer los trámites de su interés de manera telemática.

"La Justicia no interesa a nadie"

"Todo esto -la digitalización, la aplicación de la IA...- nos lleva a que los abogados vamos a aumentar nuestra productividad y vamos a saturar los Juzgados de demandas, las cuales no van a poder asumir y llegaremos al caos absoluto", señaló.

De ahí que insistiera -lo hizo en varias ocasiones a lo largo de su discurso de ingreso- en la perentoria necesidad de afrontar la reforma en profundidad del sistema judicial. "Si no se acomete vamos al desastre", advirtió al señalar también cuestiones como la infraestructura judicial o el déficit de jueces que lastra la sociedad. "Ni siquiera está prevista la reposición de los que se jubilan", anotó Baturone al advertir del bloqueo del sistema que se avecina con los datos de la memoria del TSJA en la mano.

"Pero la Justicia no interesa a nadie", lamentó dejando claro que se trata de una afirmación realizada a título personal. "La Justicia no da votos pero sí complica la vida a los políticos. Andalucía arrastra años de abandono, de falta de políticas, de inversiones, de medios, etc...", subrayó Baturone en la Academia de San Romualdo, aun reconociendo "los esfuerzos del gobierno andaluz", que a pesar de todo siguen siendo "totalmente insuficientes", constató.

También se refirió en las instalaciones del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León a la situación de la provincia de Cádiz como "uno de los puntos negros de la Justicia en Andalucía" con algunas dependencias "al borde de la ruina" o, como en la capital gaditana, con sedes judiciales repartidas por toda la localidad. Y teniendo que lidiar con pocos medios con la "lacra del narcotráfico", señaló.

Y llamó la atención acerca de que el debate se centre de manera permanente en cuestiones como la reforma y renovación del Consejo General del Poder Judicial obviando la cruda realidad del sistema, que además se ve afectado por una campaña de desprestigio -se refirió al término de moda, el lawfare- que los miles de jueces que trabajan en España "no se merecen".

Baturone, por último, insistió también en una reforma "que no puede esperar más": la del turno de oficio.