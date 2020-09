IU reclama información detallada sobre el nuevo contrato de Limpieza y Recogida de Basura de San Fernando

Izquierda Unida (IU) ha mostrado su satisfacción por el inminente inicio del nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos de San Fernando, pero reclama que el gobierno local informe de los pormenores que permitan comprobar el cumplimiento de las nuevas condiciones y evitar la situación del contrato que ahora termina que "no ha estado a la altura y ha dejado una sensación de fraude en la ciudadanía isleña".

"A pesar de que mensualmente las familias pagan los impuestos municipales, la realidad es la imagen y la suciedad que presenta nuestro municipio: zonas desatendidas y papeleras y bombos de basura deteriorados, entre otras cuestiones", apunta el coordinador local de IU, Gonzalo Alías.

La formación corrige al concejal de Desarrollo Sostenible, Ignacio Bermejo, al matizar que la apertura del segundo punto limpio de la ciudad en Camposoto no responde a una demanda ciudadana, "sino a que se trataba de unas instalaciones que ya estaban pagadas, y no hubo responsabilidades políticas ante la inacción de los sucesivos gobiernos locales".

Alías recuerda que pidieron que este nuevo contrato no se aprobara hasta que no se fiscalizara el que estaba activo para saber los cumplimientos e incumplimientos producidos durante su vigencia. "Denunciamos la situación de los camiones, de los bombos soterrados y pedíamos explicaciones del porqué no se había construido el punto limpio. Pedimos responsabilidades políticas de algo que ya habíamos pagado y nadie contestó, ni siquiera la oposición que miró para otro lado", se queja el líder de IU.

Por eso con la entrada en vigor de un nuevo contrato, que se ha retrasado por el recurso administrativo presentado por la adjudicación a Cespa que se ha demorado más de un año en su resolución, la formación demanda información para que se publique en la web municipal. La duración del contrato, su gasto anual, la inclusión de planes especiales de limpieza y la forma en que se liquidarán con la empresa, la subrogación de la plantilla, los contratos a mujeres, la colocación de nuevos contenedores soterrados, la sustitución de los existentes en superficie, si existe la propuesta de mejora de la recogida de enseres, los nuevos vehículos previstos, si la ocupación de la nave logística de Fadricas II implica el pago de un alquiler por parte de la empresa y si se plantean puntos limpios móviles.

"Estamos muy lejos de comenzar a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero Izquierda Unida seguirá trabajando por cambiar el ritmo equivocado que lleva el actual gobierno municipal", finaliza Gonzalo Alías.