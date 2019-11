IU denuncia el alarmante deterioro del Cementerio de San Carlos

El coordinador de IU, Gonzalo Alías, ha echado mano a unas declaraciones pronunciadas por la alcaldesa, la socialista Patricia Cavada, cinco años atrás, cuando todavía estaba en la oposición, para censurar la situación de abandono en la que se encuentra el patrimonio histórico y, más concretamente, el Cementerio de San Carlos, popularmente conocido como 'de los Ingleses'.

"La situación del Cementerio de los Ingleses es otro ejemplo más de la falta de interés en relación con el legado del Doce", decía por entonces la actual regidora según la cita que IU ha traído al caso. "Ya tenemos claro que al PSOE solo le importa el patrimonio cuando está en la oposición", señala el coordinador de la formación, que ha alertado del preocupante estado de deterioro que presentan estas instalaciones que son titularidad de Defensa.

IU, en este sentido, ha exigido al gobierno municipal "que se ponga manos a la obra para que el legado patrimonial de La Isla no acabe perdiéndose para siempre".

El Cementerio de los Ingleses (o de San Carlos), señala Alías, al igual que el Puente de Ureña, son lugares "que siguen atrayendo el interés de la ciudadanía". "Es normal ver a la gente paseando por esta zona, pues existe un interés por nuestro patrimonio que hay que cuidar y revalorizar antes de que la inacción del gobierno acabe con él", afirma.

La propuesta de IU pasa por "potenciar nuestras capacidades históricas y generadoras de incentivos para la economía local" y para ello propone incluso la construcción de un centro educativo y divulgativo "donde nuestros jóvenes disfruten de la arqueología experimental y conozcan nuestra historia.

"Nuestro patrimonio arqueológico debe tomar protagonismo en la ciudad, pero no por su abandono", dice Gonzalo Alías. "Ya hemos perdido un museo, se caen las paredes del Castillo de San Romualdo y no sabemos nada de las excavaciones de Janer. Aún falta de la carta arqueológica de la zona militar de Camposoto y no hay proyecto para exponer el conjunto de baterías que nos defendieron de los franceses y nada de poner en valor el conjunto arqueológico del Cerro de los Mártires".