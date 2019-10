Cambio de discurso

Es de manual. Si vas a subir los impuestos hay que hacerlo en el primer año de mandato.Cuanto más distancia se ponga de las urnas, mejor. Más tiempo habrá para aplacar los encendidos ánimos ciudadanos.

Pero hacerlo siempre pasa factura, sobre todo si obliga a cambiar radicalmente el discurso político.

Cs se estrenará en el gobierno municipal con una subida del 6% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) cuando hasta hace poco defendía justo lo contrario. En 2017, la portavoz de la formación naranja –entonces Mayte Mas– planteó incluso una rebaja del 3% en el recibo del IBI para aliviar la presión fiscal de los isleños "puesto que para muchas familias supone un verdadero problema cuando cada año llega el momento de abonarlo". Incluso presentó alegaciones a las ordenanzas fiscales en este sentido que fueron desestimadas, razón por la que en 2018 la formación –durante el debate de las ordenanzas– optó por no volver a insistir en el tema.

Aunque la rebaja fiscal no dejó de formar parte del argumentario político del partido.Hace apenas cinco meses, en la campaña electoral de las municipales, ya con Regla Moreno al frente de Cs, este periódico le preguntó literalmente si bajaría el IBI en el caso de que llegara a gobernar. Y su respuesta fue la siguiente: "Durante los últimos años Ciudadanos siempre ha intentado, a través de alegaciones a las ordenanzas fiscales, la bajada del IBI. Siempre hemos obtenido el informe negativo del interventor. Ciudadanos no vende humo, vende realidades, por lo tanto esperaremos a estar dentro del gobierno local para hacer un estudio exhaustivo y no engañar a los isleños. Es decir, tenemos muy claro que analizaremos la bajada de tasas e impuestos, potenciaremos la creación de empresas y la generación de puestos de trabajo".

Así que no es extraño que la formación naranja se haya visto en el foco de las críticas políticas y ciudadanas. Aunque de ellas tampoco ha escapado el PSOE, que ha dado también un giro de 180 grados a su discurso tras alardear durante todo un mandato en minoría de haber mantenido congelado el IBI.

Ciertamente, al no tener los votos suficientes en el pleno hubiera sido una misión imposible afrontar una subida del impuesto que más afecta al bolsillo de los ciudadanos. Y menos aún con la polémica de la tasa consorcial de 38 euros anuales de por medio.

Pero además elPSOE, cuando estaba en la oposición, fue el partido que con más contundencia condenó y atacó la subida del IBI que José Loaiza (PP)aplicó a comienzos de su mandato, con el plan de ajuste, y que continuamente le ha estado recordando luego, cada vez que tocaba hablar de ordenanzas fiscales o cada vez que los populares –ha sido una de sus propuestas en campaña– abogaban por una rebaja de este impuesto.

Conrado Rodríguez, concejal de Desarrollo Económico, sacaba pecho en julio al haber conseguido rebajar la deuda del Ayuntamiento en más de 18 millones de euros "sin subir los impuestos".

Y, curiosamente, en 2007, cuando se aplicó una subida equivalente a la que ahora se va a aplicar, se desató un amplio rechazo ciudadano que el PSOE–con López Gil al frente– se encargó de azuzar consiguiendo incluso movilizar a la gente para organizar protestas en la calle.

Ahora, sin embargo, toca cambiar de discurso y desde el gobierno municipal se ha emprendido una campaaña a través de las redes sociales para justificar la subida del 6 por ciento del IBI aduciendo que San Fernando es el municipio del entorno que menos recauda. Nada que ver con lo que se decía hasta hace poco.