Homenaje a Perete en el cartel del Carnaval 2020 de San Fernando

Antonio Macías, Perete, es el protagonista del cartel del Carnaval 2020 de San Fernando. "Uno de los defensores que tiene nuestra Carnaval", apunta la alcaldesa, Patricia Cavada, que recuerda la reivindicación que desde hace unos años tienen peñas y carnavaleros de la ciudad para devolver "la vida al Carnaval de San Fernando". El diseño de Pablo Cappa muestra a Perete con tres de los tipos con los que en su larga trayectoria participó en la fiesta: disfraz del Gordo (de El Gordo y el Flaco), de mexicano y de afilaó.

"Dice Antonio que desde el Ayuntamiento le dimos un jamón de premio con el afilaor, tuvo que ser un gran premio", comenta Cavada, entre las risas de los presentes, responsables de peñas y carnavaleros, que no han querido perderse esta presentación en el centro de congresos. A Macías le acompañan varios miembros de su familia, que durante la cita posan junto al cartel.

"Representa muy bien nuestro Carnaval", reconoce la regidora, por los tipos que recoge (el Gordo, mexicano y afilaó), los colores y el pito de oro (insignia que entrega la peña Perete) que está presente, por lo que destaca que el autor, Pablo Cappa, ha entendido a la perfección el sentido de lo que desde el Ayuntamiento se pretendía este año con el cartel, un homenaje a uno de los personajes destacado de estos festejos.

La satisfacción se completa por la emoción que Antonio Macías, Perete, expresa tanto en palabras como con gestos. "Ayer se lo dijimos y no quiso verlo. Hoy no sabíamos si le iba a gustar, si iba a ser incómodo, pero no, le ha gustado y se ha emocionado", explica Cavada, antes de dejar que el homenajeado intervenga y despierte la sonrisa y la risa de los asistentes. ""Ella tiene don de palabra, yo tengo la calle, la bicicleta", suelta de inicio, haciendo referencia a su gusto por las dos ruedas para pasear por la ciudad.

Perete agradece a las peñas y los carnavaleros su presencia, a ellos -chirigoteros, comparsistas y coristas- dedica esta muestra de cariño del Ayuntamiento, por la que agradece a la alcaldesa, a la concejala de Fiestas, Mar Suárez, y a toda la Corporación Municipal. "Me vienen muchas cosas a la memoria, pero no a la boca", resume sobre las numerosas cosas que les gustaría decir, en las que sabe que luego pensará, pero que en este momento de emoción no le salen.

Las fotos con el cartel, con Cavada y Suárez; con su familia y con la familia carnavalera que no ha querido perderse esta convocatoria cierran la cita, a la que no ha podido acudir el autor de la obra anunciadora del Carnaval de San Fernando, que vuelve a su historia una nueva edición. El año pasado con una exposición con parte de los fondos Perete que custodia el Ayuntamiento se defendía el relato de esta fiesta en San Fernando. "Para hablar de una cosa hace falta un relato inventado, pero el Carnaval de San Fernando no necesita inventarlo: tiene una historia propia", destaca Cavada. Una historia en la que las peñas siguen siendo cómplice, con su trabajo y su implicación en las actividades programadas.