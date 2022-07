El isleño Fran García Boza, sobrino de Niña Pastori, consigue su pase a la final en La Voz Kids

El joven isleño Fran García Boza, sobrino de Niña Pastori, ha conseguido llegar a la final del popular talent show de Antena 3 La Voz Kids tras una impresionante actuación en la que versionó uno de los temas más conocidos de Bon Jovi, Livin on a prayer.

De nuevo el mejor rock sirvió para que Fran García, a pesar de su corta edad, luciera su potente voz en el escenario durante las semifinales hasta el punto de levantar al público y a los coaches de sus asientos, con lo que consiguió su pase a la final.

Junto a él, del equipo del coach Pablo López, pasa también a esta fase decisiva del concurso televisivo Pol Calvo, que hizo gala también de una admirable actuación en la última emisión del programa.

Fran García, con tan solo 12 años, irrumpió en La Voz Kids con una deslumbrante versión de The show must go on que dio mucho que hablar.

Este joven isleño ha participado ya en programas como Tierra de Talento (Canal Sur) asombrando a todos con una voz prodigiosa o también en un especial flamenco de la misma cadena en el que se atreve con un popurrí de Camarón. Canta, prácticamente, desde pequeño -como cuenta su familia- y es además sobrino de una de las artistas más conocidas que ha salido de La Isla: Niña Pastori.

Cursa sus estudios de ESO en el colegio Nuestra Señora del Carmen (Las Carmelitas) y, por supuesto, canta en el coro de este centro. Toca además varios instrumentos, como la guitarra, el piano o el bajo