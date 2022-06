El isleño Fran García Boza impresiona con su actuación en La Voz Kids

El isleño Fran García Boza dejó sin palabras e hizo rivalizar a los coaches del programa de televisión La Voz Kids con la interpretación del célebre tema de Queen, Show must go on, con la que debutó en el talent show en la segunda sesión de las Audiciones a ciegas.

El joven artista de 12 años, sobrino de Niña Pastori, impresionó con la potencia de su voz que el tema de rock dejó al descubierto con todos sus matices hasta el punto de conseguir que los cuatro coaches -Aitana, David Bisbal, Sebastián Yatra y Pablo López- pulsaran el botón para girarse durante su actuación.

Fran García decidió sumarse finalmente al equipo de Pablo López, con el que también interpretó a dúo el tema de Queen en el programa.