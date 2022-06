Las audiciones de La Voz Kids se anuncian con el isleño Fran García Boza

La segunda sesión de las Audiciones a ciegas del célebre talent show de Antena 3 La Voz Kids se anuncian con unos segundos de la actuación del isleño Fran García Boza, en los que se puede ver entonando con gran potencia el conocido tema de Queen The show must go on.

Su actuación se emitirá en el programa del próximo viernes a las 22.00 horas, donde continuarán la primera etapa del programa que son las Audiciones a ciegas.

Fran García, con tan solo 12 años, ha participado ya en programas como Tierra de Talento (Canal Sur) asombrando a todos con una voz prodigiosa o también en un especial flamenco de la misma cadena en el que se atreve con un popurrí de Camarón. Canta, prácticamente, desde pequeño -como cuenta su familia- y es además sobrino de una de las artistas más conocidas que ha salido de La Isla: Niña Pastori.

Cursa sus estudios de ESO en el colegio Nuestra Señora del Carmen (Las Carmelitas) y, por supuesto, canta en el coro de este centro. Toca además varios instrumentos, como la guitarra, el piano o el bajo.

Aitana, David Bisbal, Pablo López y Sebastián Yatra son los coaches de esta edición de La Voz Kids, que vuelve a presentar Eva González.