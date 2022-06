Feria de la Casería en San Fernando: Fiesta y nostalgia con Toreros con Chanclas

Toreros con Chanclas ofreció un concierto fiestero, que hizo las delicias de quienes se concentraron en la esplanada entre las torres y la playa de La Casería. De esparcimiento por la zona los primeros acordes, unos minutos después del horario previsto de inicio, atrajeron al respetable que durante casi dos horas disfrutó con los temas que el grupo de Pepe Begines y la banda de Pablo Carbonell hicieron sonar.

Cumplieron con los que ambos prometieron unas horas antes y el concierto mezcló música, risas, fiesta y liberación, aunque aportaron algo más: nostalgia. Muchos de los asistieron a esta cita de la Feria de La Casería, la Feria de San Juan, recordaron sus años de juventud en los 80 y los 90, o incluso de adolescencia, cantando a voz en grito buena parte de los temas, saltando y bailando, y levantando sus brazos al aire para acompañar las canciones.

Los jóvenes sonreían con las letras, otros incluso las seguían, porque a pesar de ser de tiempos en los que no habían nacido o eran muy pequeños, la memoria colectiva mantiene vivas estas composiciones y han escuchado Hay que pena me da que se me ha muerto el canario, ¿Y tú de quién eres? o Bolillón, de los Chanclas. Manolito, Kalimtxo de mamá o Letra B, de Los Toreros Muertos o Carbonell.

Con todos los músicos sobre el escenario, eran Begines y Carbonell quienes se turnaban. Todos con el uniforme escogido para esta peculiar gira de falda escocesa y sombrero cordobés, aunque el líder de los Toreros optara por cambiarse el atuendo de la cabeza: un casco brillante para rendir homenaje a David Bowie o un pañuelo maño para cantar Teruel Mix.

Aunque cada cantante tenía su espacio, no faltaron los coros especiales de sus bandas, tampoco el acompañamiento en algún estribillo del compañero de esta batalla. No dudaron en compartir canción. El público pudo disfrutar de ese popurrí en el que mezclan el mítico Agüita Amarilla, de Los Toreros Muertos, con fragmentos entrelazados de canciones de No me pises que llevo chanclas (la mencionada Bolillón, No veo ná, Experto en cocina marinera –cuya autoría comparte Begines con Kiko Veneno– o Canario), preparado para esta aventura de la que hicieron partícipe a los isleños y visitantes que no quisieron perder la oportunidad de pasarlo bien por un rato. Sin duda, lo lograron y dejaron satisfechos a quienes se animaron a pasar una noche en la feria del barrio de La Casería, que tras dos años celebra a lo grande la feria más antigua de La Isla.

La despedida llegó con el Gracias de Pepe Begines y los suyos que acabó con un "gracias a ustedes", y con el Hasta siempre (la Canción del adiós) de Pablo Carbonell y sus músicos. Un broche perfecto para este encuentro que ellos achacan al "destino" y "los astros", porque "nacimos con la señal/ de las estrellas errantes", cantaba.