Feria del Carmen de San Fernando: derogada la tasa de montaje de casetas

La Feria del Carmen y de la Sal de San Fernando tiene un coste para el Ayuntamiento de 1,2 millones de euros, de ellos solo se recuperaban en torno a los 200.000 euros. Pendientes de a cuánto ascenderá este año los gastos por la celebración en el parque Almirante Laulhé y Caño Herrera, los ingresos por las tasas de montaje de caseta se reducen, al igual que por la tasa de instalación de atracciones tras el resultado del pleno extraordinario. La Corporación Municipal ha aprobado por unanimidad la derogación de la tasa de montaje y la modificación de la tasa referida a las instalaciones orientadas al ocio y diversión de menores.

La portavoz de Podemos, Ana Rojas, se refirió a la cuantía que dejará de recaudar el Consistorio por el montaje de casetas, 41.538 euros, a lo que se suma la reducción a la mitad de la tasa de las atracciones, que supone que se recaudarán 2.230 euros. "Son casi 44.000 euros que asume el Ayuntamiento y el contribuyente", apuntaba sobre las dudas y preocupación que mantiene sobre esta Feria y que les surge con esta medida municipal, especialmente por la repercusión que puede tener al haber "dos ferias" en los servicios que deben prestarse durante los festejos: seguridad, sanitarios, transporte e incluso en lo referente al trabajo de los feriantes.

Desde Andalucía por Sí (AxSí), su portavoz, Fran Romero, restaba importancia a estas cifras al ofrecer el dato del coste de la celebración, 1,2 millones de euros, y la escasa fracción que se recupera con las tasas, unos 200.000 euros. Por eso, el dirigente andalucista, que descarta que se pueda considerar que vaya a haber dos ferias, ni siquiera una pues denomina a la fiesta en el parque como una "verbena", defendía que esta medida debería haberse aplicado mucho antes para revitalizar la Feria del Carmen. "Sin actuaciones o grupos que los caseteros puedan contratar, sin aparcamiento suficiente, sin atracciones en el sitio, con módulos pequeños", describió.

Romero lamentó que se tardara tres meses (de octubre a enero) para convocar una comisión que rechazó el escrito de la adjudicataria de las obras del Parque de La Magdalena de revisión de precios y ahora se planteara con prisas la derogación y la modificación de tasas vinculadas a la Feria. "Habla la alcaldesa en su providencia de recinto ferial al principio pero después dice que carece de sentido mantener las ordenanzas. ¡Claro, no es un recinto ferial. Es un parque!", insistió.

"Lo han convertido en la Verbena de los Patos, como ya lo está llamando la gente", se quejó la concejala del Partido Popular (PP) Carmen Roa. La edil popular cuestiona el gasto en 500.000 euros para decorar, pero "se están cargando la Feria, las tradiciones. Van de improvisación en improvisación".

Roa lamentó que no se atendiera su propuesta en 2018 para incluir una subvención a las entidades sin ánimo de lucro en la tasa de montaje de casetas, y que el argumento es que no se podía hacer legalmente, pero ahora derogan la ordenanza en cuestión. "Es una cuestión de voluntad política que entonces no tenían. Ahora se ven obligados o se iban a ver solos en el parque", sentenció.

Por su parte, el concejal de Vox Francisco Paredes lamentaba que no se tomara esta medida con el convencimiento de la necesidad de reducir la presión fiscal, sino que es "un maquillaje para una mala gestión: el retraso de las obras del parque y de la propia gestión de la Feria". "No sería rentable si no lo hicieran", reconocía, pero cuestionó que hubiera falta de información y fallos en el expediente administrativo, como algunos informes técnicos ausentes.

Desde el gobierno el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, contextualizó la situación de la Feria: desde hace 15 años "somos conscientes todos de que necesita un impulso", más cuando se trata de una fiesta en verano en una provincia turística donde aumentan las opciones de ocio; y que por historia y temperatura se vive de noche. "La transformación del parque, hoy una explanada, permitirá un recinto más verde, más fresco, con casetas más pequeña y calles menos anchas; y con ello había que cambiar el modelo económico para rebajar el coste de las casetas. Este año adelantamos ese modelo", expuso.

Rodríguez defendió el momento para tomar esta medida por las circunstancias, y respondió a Roa: disminuir más la tasa de montaje de caseta no se podía, pero ahora se deroga. "Pedían algo que no hicieron cuando gobernaban", añadió.