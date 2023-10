La Edusi se abre a prolongar la financiación a 2027: el Parque de La Magdalena de San Fernando no peligra

El Parque de La Magdalena podrá mantener la financiación con fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Integrado (Edusi) a pesar de no cumplir con los plazos de ejecución iniciales gracias a la guía de cierre que ha recibido el Ayuntamiento de San Fernando en la que se incluye una prórroga hasta 2027 para determinados proyectos.

"Es una puerta en la que estamos trabajando. Vamos a proceder a la tramitación para demostrar que es necesario ampliar el periodo. Cumplimos los requisitos, aunque eso sí deberá contar con la autorización del Ministerio", apunta la alcaldesa, Patricia Cavada.

Desde el equipo de gobierno se recuerda que la situación del Consistorio isleño es compartida por muchos otros ayuntamientos, que no han podido ejecutar al menos una parte de los proyectos que recogían en sus Edusi afectados por los distintos obstáculos que se han producido en estos años, como la pandemia del covid-19 o la guerra en Ucrania que ha afectado a los precios de materiales y por tanto ha incrementado el coste de las obras.

En el caso del Parque de La Magdalena, la propuesta incluido en la Edusi de San Fernando que más inversión europea acapara, la intervención se vio interrumpida al comprobar al inicio de los trabajos que la superficie necesitaba un tipo de cimentación diferente a la prevista en el proyecto. Las catas previas no arrojaron un diagnóstico real del subsuelo, se expuso en su momento desde el gobierno isleño, lo que obligó a paralizar la obra y a redactar un modificado con nuevas soluciones a este escollo. Eso hizo levantar las alarmas de que no se cumplieran los plazos de ejecución, con límite el 31 de diciembre de este año, para acogerse a la financiación europea, aunque el equipo de gobierno insistió en que esta inversión no peligraba.

Ahora, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha remitido a las administraciones locales la guía de cierre de la Edusi en la que se contempla una vía con la que salvar estos fondos europeos con una serie de requisitos que la regidora asegura que San Fernando cumple. La periodo de financiación se ampliaría hasta 2027, incide.

Mientras, se siguen dando pasos para contar con el modificado del proyecto que ya está redactado, según confirmó Cavada en una entrevista reciente. En concreto, se está en conversaciones con la constructora, la adjudicataria de la actuación, que debe dar el visto bueno a la solución planteada por el equipo redactor. Debe haber un acuerdo antes de proceder a la tramitación correspondiente. No hay que olvidar que estos cambios conllevan un incremento de en torno a 1,5 millones de euros de su presupuesto por lo que deberá pasar por el Consejo Consultivo de Andalucía antes de su aprobación definitiva.

"Quiero que no quepa ninguna duda: La Magdalena se va a desarrollar. Tendremos por delante distintos escenarios. Podrá retomarse la obra en tres meses en el mejor de los casos, en seis meses en un escenario intermedio, pero la actuación en los términos en que se aprobó y se comunicó a la ciudadanía que ponen en valor 125.000 metros cuadrados se van a desarrollar para ser en un pulmón verde y de dinamización de la ciudad", deja claro la alcaldesa.