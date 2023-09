Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando: "Los polvorines son nuestros, vamos con el proyecto a los fondos de la ETI"

Nuevo curso político, que es además el primero de este mandato. Están también a punto de cumplirse los primeros 100 días del nuevo gobierno tras las elecciones del 28M, ¿se atreve a hacer balance?

En estos primeros 100 días hemos trabajado para implantar una nueva estructura en el Ayuntamiento y hemos hecho una reordenación de los espacios físicos, lo que ha implicado el movimiento de algunas concejalías que todavía estamos concluyendo. Pero también en este tiempo ha empezado la actividad en Janer: hacía aproximadamente 20 años que no se ponía en carga un un nuevo espacio económico en San Fernando. En Janer ha abierto un nuevo espacio de restauración, pero ya se está construyendo también una gasolinera y ese nuevo espacio físico que albergará otro tipo de negocios. Es un hito importante desde el punto de vista económico en estos primeros momentos del mandato.

Pero a todo eso también le podemos sumar un verano exitoso que hemos vivido con conciertos y actividades, con una Feria del Carmen y de la Sal que ha cubierto las expectativas nuevamente; un verano que ha sido además muy bueno para la hostelería, como desde el propio sector se ha manifestado. Y un verano en el que la playa de Camposoto ha vuelto a significarse en el panorama como una de las mejores de Andalucía: de que se desconociera que aquí había playa hemos pasado a aparecer continuamente entre las más recomendadas en reportajes, en distintos medios, en redes...

Pero igualmente desde el gobierno hemos avanzando en la planificación de los grandes proyectos y actuaciones de estos cuatro años. Y también en cuestiones administrativas, no solo con la compra de suelos a Defensa, sino con proyectos como el de las Capuchinas, que es otro de los desarrollos importantes en el centro de la ciudad. Y uno de los grandes compromisos que habíamos asumidos era el de la participación. En los próximos días convocaremos al Consejo de Participación Ciudadana para plantear la nueva ordenanza que imponga de alguna manera esa transversalidad en la participación en toda la gestión.

¿Qué va a ser diferente ahora que gobierna con mayoría absoluta?

A mayor mayoría, mayor consenso y mayor diálogo. Es una equivocación de los gobiernos que tienen mayoría enrocarse en esa mayoría. Estamos convencidos de que dialogar y alcanzar consensos tiene que ser la base de todo lo que acordemos. No vamos a acordar nada que no tenga el respaldo del colectivo al que va dirigido o de gran parte de la sociedad si es algo que afecta a todos, aunque evidentemente no se puede contentar a todos. Apoyaremos también las buenas propuestas que realice la oposición. No vamos a negar en esa participación democrática que tienen en el pleno que haya propuestas que puedan ser bien acogidas y que podamos desarrollarlas si son buenas para la ciudad.

Ha redoblado su apuesta por hacer de San Fernando "una fábrica de eventos", como ha repetido este verano. ¿Tanto dejan en la ciudad estas iniciativas?

En la estrategia de ciudad que tenemos –y si por algo se caracteriza este gobierno es por tener bien clara esa estrategia– lo primero que queríamos hacer es situar a San Fernando en el mapa y hacer que en nuestra ciudad las personas se quedaran, invirtieran, quisieran vivir... Y sobre todo también atraer a personas que vinieran del entorno. San Fernando no estaba en el mapa: era una ciudad en la que no ocurrían cosas. Nos íbamos a otras ciudades a disfrutar del ocio, de la cultura, de eventos, a pasear, a cenar... Eso ha cambiado. Y en parte ha sido gracias a una buena gestión –atractiva– de los eventos. Pero también gracias a la gestión de este Ayuntamiento con proyectos, como decía antes, como el de la playa de Camposoto, a la que hemos dotado de una identidad propia, de una marca corporativa propia, de un atractivo. Eso es lo que se persigue con los eventos: atraer. No se pretende otra cosa. Eso permite a nuestra hostelería y a nuestro comercio tener clientes a las puertas, en sus mesas, en las terrazas. Y tener clientes significa actividad económica. Y eso repercute en toda la ciudad.

Pero no estamos solo en eso. En estos años hemos tenido inversiones y actuaciones como la puesta en marcha de Fadricas II con la implantación de empresas o, como decía antes, de Janer. Y ha habido una apuesta clara por la innovación en el sector naval desde la colaboración e implicación permanente con el Gobierno de España, no solo para reclamar carga de trabajo, sino que también se traduce en la apuesta por el nuevo Centro de Excelencia de Sistemas que vamos a tener en San Fernando, que va a suponer una inversión millonaria. Hablamos de una apuesta firme por nuestra industria naval, que es vital para el desarrollo económico de la ciudad.

Hemos ido tocando diversas patas y, entre ellas, están los eventos como una herramienta que permitía situar a San Fernando en el mapa, hacer que sonara, atraer a personas y generar dinamización económica. Y lo hemos visto. ¡No tiene nade que ver la Navidad que disfrutamos hoy, en la que San Fernando se ha convertido en uno de los grandes atractivos de la provincia, con la de hace unos años! Y se ha visto con el Carnaval, que prácticamente no existía en San Fernando a pesar de ser una ciudad de gran tradición carnavalesca, y que ha pasado a ser una fiesta a la que viene gente de fuera para disfrutar de las actuaciones y del ambiente de la plaza del Rey. O con el impulso que se ha dado a la Semana Santa con la Carrera Oficial y la nueva imagen que se le ha dado. Y lo vamos a ver ahora también con la Magna del 30 de septiembre, a la que va a venir gente de toda Andalucía.

La oposición le ha pedido estos últimos años que baje los impuestos. Ahora toca revisar las ordenanzas fiscales... ¿Qué propuesta trabaja el gobierno para este primer año de mandato?

Cuando la oposición tienen pocos recursos, echa mano permanentemente a la bajada de impuestos, pero San Fernando no tiene una presión fiscal alta. Invito a que comparemos el dato con otras ciudades. Es más, es un municipio que no tiene una presión fiscal alta y que, a pesar de ser una de las ciudades con menos ingresos por habitante, consigue un equilibrio: hemos logrado incrementar el presupuesto y mejorar los servicios públicos sin elevar la presión fiscal.

En estos años hemos ido incorporando bonificaciones –me gustaría resaltar que los límites de muchas de ellas vienen determinados por la ley y no se pueden sobrepasar– para mejorar la situación de aquellos que menos recursos tienen. Somos también el primer ayuntamiento que puso en marcha bonificaciones ligadas a la sostenibilidad (al uso de las renovables, a los vehículos eléctricos). El objetivo que siempre hemos marcado es que la clase media no esté asfixiada, que no lo está en San Fernando; y que los que menos tienen encuentren siempre una respuesta y la ayuda de este Ayuntamiento. La propuesta de ordenanzas fiscales está ahora en elaboración.

"Los eventos son una herramienta para situar a San Fernando en el mapa, hacer que suene y atraer a gente"

Se ha incrementado el presupuesto de contratos de servicios, pero luego los ciudadanos se encuentran con problemas como el que ocurre con parques y jardines, que incluso ha llevado al Ayuntamiento a pedir disculpas este verano. ¿Qué falla?

El ejemplo que me pone es puntual, no es algo generalizado. Hemos mejorado e incrementado el presupuesto en todos los contratos de prestación de servicios. Sabemos que la calidad de vida de una ciudad se mide por sus servicios públicos y en esa línea trabajamos: hemos mejorado los servicios de playa, la limpieza, la vigilancia y la limpieza de edificios municipales, el control de plagas... Y en el de jardines estamos en esta situación precisamente porque queremos mejorarlo. Licitamos un nuevo pliego para dar una mejor respuesta al mantenimiento y cuidado de parques y jardines. Y la empresa está claro que se ha dejado ir en las funciones que tenía en el contrato, que todavía no había terminado. Se han hecho informes y requerimientos para sancionarla por no cumplir con su cometido, pero mientras estamos así. Yo misma lo he reconocido. Dentro de 6 meses, cuando haya dado tiempo suficiente a la nueva adjudicataria que ha entrado de poner en marcha toda la actividad y de desplegar todas las mejoras del nuevo contrato, va a haber un gran cambio. Lo mismo ocurrió con la limpieza, que después del empleo era una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y ahora la situación es completamente diferente.

¿Se van a perder los fondos EDUSI de La Magdalena?

Si fuera así, se perderían los fondos EDUSI de prácticamente el 80% de los municipios de este país, porque la situación es generalizada. No solo hay que tener en cuenta que la gestión de los fondos ha requerido de una tramitación compleja, sino también la pandemia, que paralizó todo y obligó a los ayuntamientos a centrarse en otras prioridades, la inflación provocada por la guerra... Estoy segura de que se buscará una u otra solución.

En cualquier caso, La Magdalena es un proyecto estratégico, una gran infraestructura verde para poner en valor 125.000 metros cuadrados que actualmente no se usan. Y La Magdalena se va a hacer sí o sí, con financiación de la EDUSI o no. Pero estoy segura de que se dará una solución puesto que no es algo que afecte solo a San Fernando sino al 80% de los municipios y en la mayoría de los casos se trata de proyectos con contratos adjudicados ya. Si le quitas la financiación a un municipio que ya tiene adjudicado el contrato y no tiene capacidad económica, que no es nuestro caso, se va a generar una situación bastante caótica no solo para los ayuntamientos sino también para las empresas que tienen que ejecutar esas obras.

¿Y en qué punto estamos ahora con el modificado proyecto? ¿Cuándo se cree que se pueden reanudar las obras?

Por parte de la empresa que tiene la redacción del proyecto se ha planteado una propuesta, que ahora mismo está trabajando con la adjudicataria de las obras, se están viendo para llegar a un consenso sobre la fórmula más adecuada. Espero que pronto se pongan de acuerdo para poder reiniciar los trabajos.

"La Magdalena se va a hacer sí o sí, con financiación de la Edusi o no, pero estoy segura de que habrá una solución"

Hay muchos proyectos. Y el Ayuntamiento confía mucho en los fondos europeos que van a venir...

San Fernando ha sido líder en captación de fondos europeos. No queremos perder oportunidades. Optar a los fondos europeos nos permite multiplicar por cinco nuestra capacidad de inversión. Un ejemplo: las ayudas conseguidas para la red de aparcamientos tácticos suponen prácticamente el presupuesto de inversiones de un año en un presupuesto ordinario. Y siempre hemos tenido clara la estrategia. San Fernando no ha tenido que inventarse proyectos para concurrir a los fondos, ya tenía esa estrategia alineada con los objetivos que ha marcado Europa y sabíamos lo que queríamos hacer cuando hablamos de sosteniblidad, infraestructuras verdes, movilidad, mejora de edificios...

Todo esto requiere de mucho trabajo y de ahí que, en la nueva estructura del Ayuntamiento, hayamos incorporado una nueva concejalía que gestiona única y exclusivamente los fondos europeos –la de Desarrollo Económico, Captación de Oportunidades, Talento e Inversión- y a un asesor experto de amplia trayectoria en la gestión de estos fondos. Y estamos tramitando asistencias técnicas para complementar ese trabajo para concurrir a distintas convocatorias. Y sobre todo estamos trabajando en la nueva ETI, la Estrategia Territorial Integrada, que es de los fondos más cuantiosos que van a salir. Los proyectos deben ser presentados antes de diciembre y vamos a presentar los polvorines de Fadricas.

¿Cuándo se concretará la compra de los polvorines a Defensa?

Desde que cerramos el acuerdo y me di la mano con el director gerente del Invied, consideramos nuestros los polvorines. Lo que estamos haciendo es terminar el trámites: hicimos el primer pago, en Defensa están haciendo sus tramitaciones internas y, cuando terminen, nos remitirán para concluir el pago y escriturar. Hemos avanzado también en la adquisición del solar de la avenida San Juan Bosco, para la que también hemos realizado el pago del 5% y es un proceso similar. Con los polvorines, como le digo, estamos redactando la propuesta para desarrollar la parte municipal y optar a los fondos europeos.

¿Y la del Cine Alameda?

En este caso hemos concluido con la documentación y estamos pendientes de la resolución que tenemos que emitir para hacer el pago. Mi idea es dejarlo cerrado antes de final de año e, incluso, introducir en los presupuestos de 2024 una partida para afrontar la redacción del proyecto para al año siguiente, en 2025, estar en disposición de licitar e iniciar la ejecución de las obras para convertirlo en un nuevo auditorio y en un espacio cultural que siga dinamizando ese eje que es la calle Real.

Dos compromisos del mandato: Hemsa y el servicio de ayuda a domicilio y la empresa mixta del agua. ¿Va a dar tiempo?

Hemsa va a comenzar con el servicio de ayuda a domicilio, pero queremos que sea una empresa de servicios municipales. Espero que antes de final de año se haya concluido la tramitación administrativa interna para afrontar su implantación a lo largo del próximo año. A la vista de la precaria situación laboral que tenían las trabajadoras de ayuda a domicilio, era necesario buscar una solución desde lo público.

La empresa mixta del agua sí es un proceso más complejo. Hemos avanzado en algunas cuestiones que eran imprescindibles y ahora estamos en la definición de esas inversiones, del canon, etc... que han de incluirse dentro de la propuesta de búsqueda de ese socio que se incorporará a esa empresa mixta. Espero que esté funcionando a mitad del mandato.

Ahora que todo el mundo habla del agua como recurso por la sequía, me gustaría destacar que nosotros, en el Ayuntamiento, ya tuvimos esa visión pública a la hora de gestionar el ciclo integral del agua. Y la elección de este modelo mixto, que combina el conocimiento y la innovación de la empresa, junto a esa visión pública que aporta el Ayuntamiento como socio mayoritario, supone el equilibrio perfecto.