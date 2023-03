¿Qué pasa con los terrenos de La Magdalena en San Fernando?

El inicio del expediente de modificado de las obras de La Magdalena, que incrementará al menos en un 30% el coste del proyecto estrella de la EDUSI en San Fernando, se basa en un nuevo estudio geotécnico de los terrenos llevado a cabo a petición de la adjudicataria (la UTE Parque de La Magdalena) con el beneplácito del redactor del proyecto (Buró 4 Arquitectos SLP).

Este nuevo informe, realizado por la empresa Geotécnica del Sur, realiza una descripción de la naturaleza y comportamiento geomecánico de los materiales que forman el subsuelo de La Magdalena a partir de los datos recopilados en nuevos reconocimientos de campo y sus posteriores ensayos de laboratorio, que se suman a los antecedentes geológicos de la zona y a los datos recopilados por las primeras catas que se hicieron antes de las obras.

El hecho de que los problemas derivados de la naturaleza de un terreno afectado por rellenos no se detectaran con los primeros estudios se justifica en la propia mecánica de los estudios geotécnicos, que se basan en reconocimientos puntuales de campo y en el análisis de muestras en el laboratorio en una superficie de terreno que casi roza las diez hectáreas.

El problema de la obra de La Magdalena es que en el proyecto se plantean excavaciones que quedan muy próximas a un nivel del suelo formado por arcillas grises de consistencia blanda, lo que se clasifica como "suelos marginales debido a su alta plasticidad", lo que hace necesario un gran aporte de material, mucho mayor que la medición inicialmente prevista en el proyecto para conseguir una rigidez similar al relleno actual.

Dicho material, se señala en los estudios realizados, "se apoyaría prácticamente sobre las arcillas grises o incluso sobre las propias basuras sin tener el resguardo mínimo de 70 cm de suelo tolerable".

Para que la parcela sea admisible para el uso previsto sería necesario lo que llaman "un tratamiento potente del terreno" que incluiría soluciones como mejora con columnas de grava, sustitución del material en un espesor considerable, pilotes hincados, etc... No obstante, se advierte de que estas propuestas no serían económicamente viables.

Así que la solución que se apunta ya en el modificado pasa por dejar el terreno como está actualmente, sin efectuar ningún tipo de excavación, para aprovechar el grado de compactación que el relleno ya tiene (se ha comprobado con las placas de carga realizadas) y extendiendo sobre la rasante actual zahorra artificial y empleando pavimentos flexibles.

En todas las catas realizadas, se advierte, se ha detectado presencia de basura con residuos tanto orgánicos como inorgánicos, lo que complica aún más el proyecto al hacer imprevisibles los asientos del terreno.

El modificado, de esta forma, se concretaría en cinco aspectos en los que habrá que completar los soluciones diferentes a las previstas en el proyecto básico y de ejecución: movimiento de tierras y firmes, pavimentos, red de pluviales y drenaje, red de fecales, red de riego y vegetación y edificaciones (edificio multiusos y miradores).

El modificado de proyecto se ha cifrado de entrada en 1.589.890 euros, con lo que el coste de las obras del Parque de La Magdalena ascendería a unos 9 millones.