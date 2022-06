Daniela Martínez, una pintora de 9 años: "Me divierto mucho pintando, me encanta mezclar colores"

El pintor Juan Antonio Lobato supo ver el talento que asomaba en sus lienzos y apostó por montar una gran exposición con sus obras –en torno a 200, tambien esculturas– en su galería, la GH-40. Probablemente, es la primera muestra de arte protagonizada por una niña de 9 años: Daniela Martínez López. El resultado, además, ha sido todo un éxito en estos tiempos en los que la actividad cultural empieza a recuperar el ritmo y en los que las salas vuelven a abrirse tras dos años de pandemia.

A Daniela le han llovido las felicitaciones a lo largo de las últimas semanas y cada sábado -que es el día en el que abre la galería- la sala isleña ha recibido numerosas visitas a medida que los comentarios de la exposición -una muestra retrospectiva- corrían de boca en boca. La precoz artista ha sorprendido a todos al brindar, precisamente, esa mirada fresca con la que un niño se acerca al arte, donde la única premisa es la plena libertad y disfrute de los colores, la luz, la sensaciones... El arte más puro, quizás.

No es raro que Daniela, hija del pintor Eduardo Martínez y de Verónica López, profesora de música, pinte desde que era muy muy pequeña ya que siempre tuvo en su casa los pinceles y las acuarelas al alcance de la mano y el taller era su particular salón de juegos.

Pintar siempre ha sido para ella eso, un juego. Aunque el ojo de artista de su padre se percatara enseguida de que esos dibujos que hacía tenían un trazo muy definido e iban más allá de unos simples esbozos infantiles. Eso sí, la familia lo tiene muy claro: pintar no es ninguna obligación para Daniela, ni mucho menos. Y, de hecho, si uno le pregunta a esta joven artista que ahora cursa cuarto de Primaria te dirá claramente qué quiere ser de mayor: arqueóloga. "Me apasiona descubrir cosas del antiguo Egipto, Roma... Y me encanta la mitología", apunta. En la exposición, de hecho, pueden verse algunas obras en las que queda patente esa inclinación, como el tríptico que forman Venus, Atenea y Marte.

En su obra –advierte su padre– se da un contraste que no es ajeno a su edad pero que tiene un curioso efecto: se trata de ese paso que va de la concentración durante los primeros minutos de trabajo, en los que se aprecia la perfecta definición del dibujo, al "fuego" que se desata luego en el color y en la fuerza de las pinceladas a medida que avanza en la obra. Su Inmaculada, que forma parte de la muestra colectiva en homenaje a Murillo que se hizo en el Museo de Chiclana y en la que Daniela también participó, es un claro ejemplo de ello.

"Lo que más me gusta de pintar es mezclar los colores y la sensación de ponerlos en el lienzo", cuenta Daniela al explicar qué le lleva a coger los pinceles. "Me divierto mucho", apunta con sinceridad. Exponer su obra en la galería GH-40 –reconoce– es algo que le ha gustado mucho. Aunque ya antes había participado en muestras colectivas, se trata de su primera exposición individual. Y eso, con solo 9 años, es un hito indiscutible.

Tendrás un color favorito...

Unos pocos: el azul, el amarillo, el rojo y el morado.

¿Te gustan por algo especial, a lo mejor porque te recuerdan a algo?

Me traen sensaciones positivas.

¿Algún consejito para pintar como tú?

Sobre todo tienes que tener seguridad y, luego, soltarte y hacer lo que quieras... Además, si tienes una imagen (como modelo) tienes fijarte muy muy bien para que te salga lo mejor posible. Y luego te diría también que utilices todos lo colores que quieras, aunque lo que estés pintando sea de otro color.

¿Tu pintor favorito?

Van Gogh y Picasso... ¡Me encanta Picasso!

Y ahora mismo, ¿qué obra de arte o monumento te gustaría ver?

Me iría ahora mismo al Louvre. ¡Del tirón!

Unas pinturas de la Prehistoria en una cueva, las pirámides de Egipto, la Mona Lisa, la Noche estrellada de Van Gogh o la Torre Eiffel, ¿con qué te quedas?

Si pudiera, me gustaría ir a todo... ¡Todos son maravillosos!

Empezaste a pintar cuando eras muy pequeña. Hay algunos de esos trabajos en la exposición. ¿Te acuerdas de cuando los hicistes?

Un poco. Mi padre me ponía folios en el suelo y con los pinceles iba pintando y siempre tenía mi caja de acuarelas... Me encantaba.

Si te digo que elijas entre pinceles o espátulas, ¿con qué te quedas?

Con los pinceles.

¿Y entre dibujo digital o escultura?

Escultura.

¿Papeles o lienzo?

Papeles.

¿Tu obra favorita de la exposición?

Tengo unas pocas: La Vía Láctea, las Sirenas, Atenea...

¿Y alguna que no te guste?

Me gustan todas.