Coronavirus en San Fernando: La parroquia de San José Artesano brinda ayuda a sus feligreses través de las redes sociales

La parroquia de San José Artesano, de San Fernando, ha lanzado un vídeo a través de las redes sociales para brindar su ayuda a todos aquellos feligreses que están pasando "una mala racha económica" a causa de la pandemia de coronavirus y sus devastadores efectos en la provincia de Cádiz.

El vicario parroquial, el sacerdote Juan Ramón Rouco Fonseret, se dirige a las personas en paro, a los que han sufrido un ERTE, a los autónomos a o los que esta situación ha dejado sin medios de subsistencia para lanzarles un mensaje: "En estos momentos difíciles, la Iglesia está a vuestro lado".

El sacerdote invita a acercarse a sus respectivas parroquias en busca de ayuda: "No paséis hambre, ningún sacerdote quiere que paséis hambre", afirma. Y anima a las personas que lo necesiten de su feligresía a ponerse en contacto con su parroquia, la de San José Artesano en La Isla, a través de mensajes privados por su página de Facebook para prestarles ayuda. "Queremos estar cerca de vosotros, pero no sabemos cómo y no sé si este medio es el más acertado", reflexiona el vicario parroquial.