Chucho Valdés, este jueves en los conciertos del Bahía Sound en San Fernando

Chucho Valdés descubrirá al público del Bahía Sound en San Fernando, donde se presenta este jueves 8 de julio a partir de las 22.00 horas, algunas de sus nuevas composiciones, siempre dentro de un recorrido por su carrera musical. El influyente jazzista afrocubano se pondrá ante su piano, para recuperar alguna pieza de su disco Jazz Batá 2, que recibió el Grammy Latino al Mejor Álbum de Jazz Latino 2019, pero rodeado de su habitual cuarteto, que cuenta con Georvis Pico Milian a la batería, Reinier Elizarde Ruano en el contrabajo y Pedro Pablo Rodríguez Mireles a la percusión. Las entradas pueden adquirirse en en la web de Wegow o en la taquilla del recinto una hora antes del inicio de la actuación.

-¿Ha sido duro el parón por el covid-19? ¿Cómo lo ha vivido/sufrido?

Ha sido muy duro y, además, sorpresivo. Nadie esperaba algo así. He ofrecido conciertos y festivales online y he abierto una academia que se llama Chucho Valdés Academy. Sufrí el encierro y la incertidumbre, pero también compuse una obra que tenía pensada y me dio tiempo suficiente para concluirla.

-Supongo que se sube con ganas al escenario?

Siempre se sube con ganas al escenario, pero después de tanto tiempo, alejado de ellos, pues se sube con mucha más energía y emoción.

-¿Cómo sería su vida sin la música?

Yo no concibo mi vida sin la música, pues desde muy pequeño tenía como gran referencia a mi papá Bebo. Ya los 3 años me trepé al piano a buscar melodías.

-¿Es la música el lenguaje más universal?

La música es el lenguaje más universal y es la banda sonora de nuestras vidas.

-¿Cómo han sido los conciertos previos a este? ¿Qué ha sentido?

He sentido una gran emoción y también el placer de que el público ha conectado inmediatamente con nosotros; tanto en Sevilla y en Huesca ¡ha sido genial!

-¿Cómo es la comunión con el público?

Yo diría que la comunicación con el público es muy importante, porque ellos conectan con la música y de esa conexión se genera un diálogo maravilloso.

-Viene acompañado de su cuarteto, ¿compartir la música con otros compañeros es mejor que presentarse solo ante el público?

Son dos cosas muy diferentes, porque con un cuarteto hay mucha más variedad, pero solo con el piano es un reto mucho más íntimo y más difícil, pero también es una conexión tremenda.

-¿Qué se van a encontrar los asistentes al Bahía Sound?

Van a encontrar una selección con el cuarteto de los mejores temas de los discos que han obtenido premios Grammy, algunos estrenos y música cubana para mover la cintura.

-He leído que también siente pasión por la enseñanza, ¿qué le aporta?

En principio estudié la carrera de Magisterio, además de la música. Enseñar es muy importante, pero al mismo tiempo se aprende mucho y, como he hecho desde mi grupo Irakere, he guiado a las nuevas generaciones de músicos, no solo en Cuba, sino en el mundo.

-¿Qué tiene usted del legado de sus padres, Bebo Valdés y Pilar Rodríguez? ¿Es importante para un músico vivir y aprender de ese ambiente?

Para mi fueron la mejor escuela y el mejor ejemplo. Mi papá me enseñó la disciplina y el respeto por la música y mi madre me enseñó el arte del acompañamiento, ¡tremenda escuela!