AxSí San Fernando denuncia retrasos de más de una hora en la apertura del punto de vacunación de Tomás del Valle

El portavoz del grupo municipal AxSí San Fernando, Fran Romero, se ha hecho eco hoy de los retrasos de más de una hora en la apertura del punto de vacunación de la calle Tomás del Valle que se han registrado en varias ocasiones -hoy, por ejemplo- que han denunciado varios ciudadanos y que han obligado a esperar en la calle hasta que abriera el centro a las personas -mayores con edades comprendidas entre los 76 y 79 años- que estaban citadas a primera hora de la mañana.

El retraso además ha provocado que la gente que tenía cita posteriormente y que poco a poco iba llegando al punto de vacunación se concentrara a las puertas de estas instalaciones del SAS, "lo que se ha sumado a las pésimas condiciones que brinda esta ubicación", ha lamentado.

Desde AxSí San Fernando se ha criticado duramente la gestión de la Delegación Territorial de Salud con la campaña de vacunaciones en San Fernando y, especialmente, las "contradicciones" de los últimos días en torno al posible traslado del punto de vacunación a unas instalaciones municipales que resultaran más cómodas para los usuarios.

"Después de que esta semana denunciáramos con una rueda de prensa in situ los problemas que acarreaban las vacunaciones en la calle Tomás del Valle, las aglomeraciones de gente mayor que tenía que esperar fuera, los problemas de tráfico... Salud, a modo de reacción, afirmó que no, que el punto de vacunación no se iba a trasladar. Y, sin embargo, horas después de eso la alcaldesa, Patricia Cavada, salió diciendo lo contrario, que desde Salud le habían notificado que sí se iba a cambiar", afirmó Romero, que aseguró que dichos cambios de postura "no dan una imagen de gestión seria".

Servicio de Urgencias “Tomás Del Valle” #sanfernando #Cádiz. Gente citada desde las 9:00 de la mañana. Son más 10:00 y siguen sin abrir. Mayores de riesgo esperando con frío en la calle. Mi padre uno de ellos y yo con el. @AndaluciaJunta #nodoycredito pic.twitter.com/kToezHyG9J — Laura Lobo (@YosoyLauLobo) April 9, 2021

"Vacunar a la gente en la calle Tomás del Valle es algo que no tiene nombre", insistió el edil andalucista. Pero pero aún -dijo- es que desde la Junta se hayan achacado las aglomeraciones que se producen en la calle al hecho de que las personas citadas acuden con demasiada antelación. "Es intolerable", ha afirmado el portavoz al aludir a estas declaraciones. El edil ha insistido además en los retrasos en la apertura del centro que han denunciado los ciudadanos. "Es pretender culpabilizar y hacer responsables a los mayores cuando están soportando condiciones tercermundistas".

En este sentido, AxSí se ha congratulado del traslado del punto de vacunación, aunque considera que llega demasiado tarde y ha reclamado celeridad para empezar a vacunar ya en las instalaciones del pabellón deportivo de la barriada Andalucía, que -según ha anunciado el Ayuntamiento- será la ubicación alternativa para las vacunaciones.