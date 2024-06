Alfonso Pavón presenta nueva novela: El "viaje del héroe", una persona de carne y hueso, a través del "infierno"

Hambre, guerra, miedo, futuro. Cualquiera de estos motivos son válidos para entender las razones de una persona para abandonar su tierra, su hogar, incluso su familia. Así lo entiende el escritor isleño Alfonso Pavón que en su nueva obra cuenta una historia real, con un personaje de carne y hueso y secundarios de verdad. Mar de dudas. El precio de la libertad trata un tema de actualidad como la inmigración, que sin embargo resulta inherente a la evolución del ser humano. La presenta el próximo lunes, 10 de junio, en el centro de congresos.

"Puede que ahora el tema esté más candente, pero ya era algo importante hace tres años cuando inicié todo el proceso. De cualquier manera tanto en las dos novelas de Callejuelas como en Me costó un infierno dejarte ya trataba lo complicado de la migración”, deja claro el autor. Su anterior obra, recuerda, desgranaba el desarraigo de la migración, la que protagonizaron a principios del siglo XX millones de españoles que marcharon a Argentina.

Frente a la "marea en contra de estas personas que hay ahora", Pavón se afana por mostrar la dureza del trasiego que sufren quienes dejan su vida "para buscar un mundo mejor para ellos y su familia". La novela se centra en la vida de una persona que conoció hace unos años y que le contó su historia. Desde el principio tuvo claro que había que darla a conocer. "Empieza a miles de kilómetros de San Fernando y termina en la ciudad. Es el viaje del héroe", defiende para calificar este camino como "un infierno". En Mar de dudas. El precio de la libertad el escritor muestra la crudeza del proceso, algo que ya asumía pero que le impactó al conocerla a través de las palabras de su protagonista.

La historia, asegura Alfonso Pavón, "ya tenía un guion cuando me la contó", por lo que su trabajo posterior ha consistido en enriquecerla para novelarla. "Entran en juego otras cosas que no le ocurren al personaje principal". "No todas las desgracias", apunta, lo tienen como protagonista. Son otras personas, también reales, las que vivieron esas situaciones que recoge la trama, "porque el trasiego es muy largo". "Me baso en hechos reales", abunda, sacados de testimonios de personas con los que se ha entrevistado; de informes de organismos oficiales que tratan con estas personas, de los datos obtenidos de la hemeroteca, de documentales. Una labor ardua de documentación para compensar la falta de conocimiento directo del continente africano, "nunca he estado en África", precisa. Incluso ha mantenido reuniones con expertos "porque las partes técnicas se me escapaban", lo que implicó una tarea complicada para localizarlos. Han sido dos años intensos, que también han costado por la temática. "En cierto modo, te afecta", reconoce.

El autor se mantiene fiel a un premisa: "Dar voz a personas que son transparentes para la sociedad, que no tienen ningún reglón escrito en la historia pero que forman parte de la historia de esta tierra".

Pavón presenta la obra en el centro de congresos de San Fernando el próximo lunes, 10 de junio, a las 18:30 horas. Estará acompañado por la persona que le ha inspirado para escribir esta historia, también otras con las que ha contado para esta novela. Luego, está prevista su presencia en la Feria del Libro, para lo que el Ayuntamiento isleño ya le ha contactado. El expositor de la librería Bozano también contará con su presencia para firmar ejemplares.