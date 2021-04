Alfonso Pavón: Contra la indiferencia por las migraciones en su nueva novela

Alfonso Pavón publica nueva novela. Tras la buena acogida de las dos partes de Callejuelas, el 14 de abril llegará a las librerías de San Fernando y de Cádiz, también se podrá comprar online en el portal de la propia editorial y en algunos puntos de Jerez y Chiclana, Me costó un infierno dejarte, en la que la crudeza de la migración es protagonista. No habrá para la ocasión, sin embargo, presentación de la obra.

"El día 14 será la puesta en librerías. Me hubiera gustado una presentación acorde a las anteriores, pero el momento no lo aconseja. Aunque hubiera sido con restricciones de acceso y medidas de protección, sinceramente no quiero ser partícipe de empeorar la situación que tenemos con la maldita pandemia esta", explica el autor. Si bien barajó hacerlo online, no le ha convencido este formato que ha analizado en las presentaciones de otros compañeros. "Quizás haga algo, no una presentación, sino más adelante otra actividad, a la que le estoy dando forma. Como un encuentro con el autor", matiza.

Los lectores se encontrarán en las librerías con una novela que en esta ocasión supone un homenaje a un pariente lejano, su tío abuelo Benito Domínguez Franzón, que emigró a principios de siglo XX a Argentina con otros familiares. "Soy un estudioso del árbol genealógico familiar desde hace muchos años y tras la presentación de la primera novela de Callejuelas mi padre me hizo un comentario: que le gustaría saber que fue de su tío. Él no lo conoció, era el mayor de la familia y no había nacido cuando se fue. Durante un tiempo, en la primera mitad del siglo, se cartearon, pero se perdieron los contactos", cuenta Pavón.

"Me da miedo la naturalidad con la que leemos y vemos en los medios los movimientos migratorios”

La investigación no fue fácil, porque en la mayoría del mundo solo cuenta el primer apellido y no el segundo, e incluso las mujeres adoptan el apellido del cónyuge. Ese trabajo le mostró la dureza de la situación, el desarraigo de un proceso de migración. "En todas las épocas son duros, pero en aquella época tenía que ser peor, seguro", asume. Eso le llevó a reconocer que tenía material para una historia "digna de poner negro sobre blanco". Empezó después de Callejuelas. Ni olvido ni perdón, porque ya tenía mucha información. Pero la editorial le propuso publicar la segunda parte, que no tenía prevista entonces, y la dejó aparcada. Solo cuando presentó la obra le dio forma a la nueva novela y a principios del verano pasado la tenía lista, a falta de alguna modificación. La intención era presentarla en septiembre, pero la pandemia y algunos asuntos familiares le hicieron retrasar la salida. Ahora, ha llegado el momento.

Como en sus anteriores novelas, el escritor desarrolla la trama en un trasfondo histórico real, que además le permite "remover consciencias". "Me da miedo presenciar la indiferencia y la naturalidad con la que leemos y vemos en los medios de comunicación, día sí y día también, los movimientos migratorios actuales", comenta el autor, de ahí que de la dureza del golpe de estado y la posguerra española pase ahora a describir la tragedia de la migración pasada (reflejo de la actual).

"Trato de hacer un homenaje a mi tío abuelo Benito que emigró a Argentina a principios del siglo XX"

En Me costó un infierno dejarte presenta la historia de amor "complicada" de Cayetano y Mercedes, dos hortelanos de San Fernando, "una historia que maceran con unos ingredientes que no favorecen que florezca: la tragedia, los miedos, el desarraigo que hace mella, entre la ilusión y la desesperación". "Son trozos de vida, unos reales –con cierto paralelismo con la historia de mi tío abuelo– y otros de ficción, pero todos documentados con hechos reales de la época, tanto en España como en Argentina". A este lado del Atlántico, el país acababa de perder las colonias de ultramar y estaba sumido en una gran decadencia, una crisis que provocó una gran hambruna y que empujó a la marcha de más de un millón de personas. En Argentina, detalla Pavón, la avaricia del gobierno, "como en la mayoría de las veces", le llevó a querer un país más grande y a conquistar la Patagonia, el cono sur, "y masacraron y esclavizaron a la población indígena". Para poblar ese territorio hicieron un llamamiento internacional en busca de colonos.

De nuevo en esta obra el escritor, que adelanta que seguramente dejará aparcado este patrón en sus próximos trabajos, vuelve a hacer homenaje a personas que dejaron su sello en esta vida pero solo a nivel familiar. "Personas humildes y honradas, que no tienen historia, invisibles para la sociedad".