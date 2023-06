Adelante Andalucía propone que se prohíba trabajar en la región con temperaturas extremas

Adelante Andalucía reclama que se prohíba trabajar al aire libre mientras haya temperaturas extremas. "El Real Decreto de mayo prohíbe las actividades al aire libre en circunstancias de temperaturas extremas. Pero tiene una carencia porque deja en manos de las empresas la decisión de paralizar u organizar el trabajo", matiza la candidata al Congreso de los Diputados, Pilar González.

La formación considera necesario llevar este tipo de medidas a Madrid para responder a la realidad de Andalucía muy afectada cuando se producen las olas de calor. González ha planteado la propuesta en una visita a San Fernando, que el pasado lunes registró una de las cinco temperaturas más altas de España. En general la provincia vivió unas jornadas de fuerte calor, con especial incidencia, apunta, en la Janda, la Sierra o la campiña de Jerez. "La Agencia Estatal de Meteorología establece que se da una ola de calor cuando durante tres o más días se registran temperaturas máximas y mínimas que superan los niveles normales en un territorio", precisa.

Esta situación, expone, afecta a la calidad de vida y a la calidad del trabajo. Para este segundo caso defiende que haya una prohibición expresa de que se labore al aire libre con temperaturas extremas "fundamental para preservar la calidad del trabajo, la salud y la higiene de las personas que tienen que desempeñar sus tareas al aire libre en olas de calor". Su aplicación sería para empresas privadas y para la administración pública, matiza.

Para la población en general reclama una respuesta adecuada a lo que considera "un sistema energético injusto, que expulsa a muchas personas del acceso a la energia por no poder pagar la factura de las Eléctricas, porque la energía se ha convertido en un negocio en vez de en un bien de primera necesidad como es". En concreto, considera necesario que el bono término que el Estado facilita a personas vulnerables, en riesgo de exclusión, no solo se destine en exclusividad a la calefacción. "Eso es no tener en cuenta a Andalucía, donde es más necesaria la refrigeración", deja claro. "El hecho de que Andalucía sea invisible en el Estado tiene estas cosas", abunda. La idea es que el bono atienda las necesidades de familias vulnerables para pagar la factura de la luz "no ya para aire acondicionado sino para un ventilador".

La tercera cuestión que ha puesto sobre la mesa es la ayuda del Gobierno central a la rehabilitación de viviendas que permita su adaptación a las altas temperaturas, algo "extremadamente necesario en el caso de Andalucía". Se trataría de una medida pareja a la nueva Ley de Vivienda, "un poco atascada", y los planes que debe conllevar esta normativa.