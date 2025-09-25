24 de Septiembre en San Fernando: la fiesta en la calle evoca un año más aquellas Cortes con recreaciones y trajes históricos

El izado de la bandera por parte de la Armada fue prácticamente el único acto del 24 de Septiembre que este miércoles se vivió en la calle en San Fernando, si bien es cierto que la fecha viene conmemorándose desde días atrás y que la programación ha aprovechado sobre todo las jornadas del fin de semana para dar cabida a las principales propuestas de ocio. Las vísperas, además, contaron también con la Tamborrada y la Ceremonia del Cañonazo, que puso en escena la Fundación Legado de Las Cortes.

Así que el desfile de los infantes de marina, con la participación de una sección ataviada con los uniformes históricos, puso una vez más la nota más vistosa y colorida a esta jornada de fiesta en La Isla que estuvo lejos de mover en la calle a las multitudes de otros tiempos. Con todo, un buen número de ciudadanos se dio cita en la plaza de la Iglesia para presenciar la ceremonia castrense que presidió el Comandante General de Infantería de Marina, José Luis Souto Aguirre, junto a la alcaldesa, Patricia Cavada, y al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver. El retraso de este último, precisamente, hizo que al acto comenzara un cuarto de hora más tarde e, incluso, desencadenó algunos abucheos entre el público a su llegada, aunque fueron pocos y cesaron enseguida, en cuanto empezó a desplegarse la enseña nacional para ser izada en el mastil.

Presentes en la plaza de la Iglesia estuvieron también con sus trajes históricos los miembros de la Asociación 24 de Septiembre, que habían comenzado la jornada con una procesión cívica por la calle Real –que evocaba aquella otra que hicieron Las Cortes– y la continuaron luego con la recreación del cuadro del Juramento en la Iglesia Mayor. Una escena clásica de la jornada. Por la tarde estuvieron también en el Teatro de Las Cortes con la puesta en escena de los acontecimientos de aquella histórica jornada del 24 de Septiembre de 1810. En la Compañía de María, la Fundación Legado de las Cortes llevó a cabo una exposición de la defensa de La Isla.

Este jueves, conferencia en el centro de congresos

Vinculada también a la conmemoración del 24 de Septiembre, este jueves se ofrecerá una conferencia en el centro de congresos a partir de las 19.00 horas que correrá a cargo de Hilda Martín García y de Juan García Calderón. Llevará por título La Isla de León durante la Guerra de la Independencia. De capital del Reino a ciudad de identidad incierta. Organiza esta actividad la asociación cultural Molino de Mareas.