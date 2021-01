Un total de 24 entidades sociales recibe subvenciones municipales por su labor en San Fernando

Un total de 24 organizaciones de ayuda mutua y entidades sociales sin ánimo de lucro de San Fernando se va a beneficiar de un total de 230.575 euros que el Ayuntamiento destina para el desarrollo de proyectos de servicios sociales que se lleven a cabo en el municipio o cuyos beneficiarios sean vecinos y vecinas de la localidad. Estas ayudas también permitirán paliar los sobrecostes que están experimentando en su labor asistencial por la pandemia del covid-19.

En el desglose de la partida se plantea un importe de 160.000 euros para 30 proyectos de programas y mantenimiento de la actividad. También se ha dado respuesta al 100% de las ayudas solicitadas en la convocatoria (un total de 13) para la compra de equipos y material de protección que permita a las plantillas de los centros sociales desarrollar su actividad con las máximas garantías de seguridad prevenir los riesgos de contagio, por un importe de 70.575 euros. Esta tercera línea de subvención se destina para la adquisición de medios de prevención para el personal laboral de los centros, así como para la compra de mascarillas quirúrgicas, guantes, ropa de protección, gafas de protección universal, test covid-19 y productos de desinfección vírica para espacios comunes.

"El compromiso era dar respuesta a todas aquellas peticiones y necesidades que tuvieran las organizaciones, que en las reuniones mantenidas solicitaron el apoyo económico para la adquisición del material de protección ya atraviesan una situación económica complicada, y se ha cumplido el objetivo porque se han aceptado el 100% de las peticiones que se han recibido para este aspecto concreto", explica la alcaldesa, Patricia Cavada. De hecho, se duplicó el presupuesto de la partida económica destinada a estas subvenciones en la convocatoria pública de concurrencia competitiva.

La regidora ha puesto de relieve hoy que la resolución de esta orden de subvenciones es un logro más que ha sido posible gracias al compromiso del gobierno local de destinar el máximo posible del remanente de Tesorería, que permite el Gobierno de España por esta crisis, a ampliar la cobertura social sanitaria. Se va a utilizar 1,6 millones de euros del remanente previsto, a los que se suman los fondos del presupuesto ordinario ya destinados a estas políticas, "por lo que en total 2,3 millones de euros de recursos públicos a dar respuesta a las necesidades de los isleños e isleñas en esta complicada situación".

Cavada agradece a todas las entidades su trabajo y las ha felicitado por la importante labor que han desarrollado adaptando sus proyectos y sus coberturas a las nuevas circunstancias, al tiempo que les ha reiterado el compromiso constante del ejecutivo municipal para contribuir con este tejido social que hace de San Fernando todo un referente como Ciudad de la Inclusión.

Los proyectos

En concreto, el Ayuntamiento ha aprobado 30 proyectos, 22 de ellos sociales —algunas entidades recibirán ayudas para varios proyectos diferentes— y ocho de solicitudes en la modalidad de mantenimiento y funcionamiento. La Asociación Española contra el Cáncer (AECC), la Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados (Agader), la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (Afemen), la Asociación para la Defensa contra la Anorexia y la Bulimia (ADAB), la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), la Asociación de Reyes Magos, la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica (AIFI) y la Asociación Isleña Madre Teresa de Calcula son las que reciben esta ayudas al funcionamiento de hasta 33.527,69 euros.

En lo que respecta a proyectos sociales, el Ayuntamiento ha concedido 126.472,11 euros. Son un total de 19 asociaciones. La AECC destina la ayuda para la atención especializada en la localidad. Afemen lo dedica a su programa de atención psicosocial. La Residencia San José la ha solicitado para su programa Pasito a pasito. Parkinson de la Bahía de Cádiz apunta a su programa de rehabilitación física y apoyo y seguimiento psicológico. Afanas San Fernando Pro Personas con Discapacidad Intelectual desarrolla dos programas que reciben esta ayuda: uno de mantenimiento de asistencia sanitaria y otro de integración de las familias. Upace San Fernando destina la subvención para su proyecto de medio ambiente y hábitos de vida saludable. La Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia (Agebh) pidió la ayuda para su programa de acompañamiento frente al covid. ADAB la destina a su proyecto de atención, información y prevención. La Asociación para la lucha contra las enfermedades renales (Alcer) prevé el dinero concedido para dos programas: uno de concienciación sobre la donación de órganos y promoción de la salud, y otro de atención social a la población renal crónica. La Asociación Banco de Alimentos de Cádiz cuenta con la ayuda para la campaña de gran recogida de alimentos virtual. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía desarrolla actividades en favor de la población migrante con este dinero. La Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple (Agdem) se presentó a la convocatoria para su proyecto Sobre Ruedas. Agader destina el dinero a su proyecto de preparación para la emigración temporal. La parroquia del Buen Pastor realiza un programa de intervención socio comunitaria de infancia que financiará con esta aportación municipal. La Asociación para la Mediación Social EQUA destina la ayuda para su servicio de Empleo con Apoyo (ECA). La Asociación Síndrome de Down de Cádiz y Bahía Lejeune desarrollará dos programas: uno de prevención del deterioro cognitivo y físico en personas con síndrome de down y otras discapacidades intelectuales, y otro de capacitación en competencias digitales en personas con síndrome de down y otras discapacidades intelectuales. Autismo Cádiz solicitó la subvención ara llevar a cabo su proyecto ¿Me ayudas a realizar actividades?. La Asociación Reyes Magos se presentó para apoyar su campaña Ningún Niño sin Juguetes. Finalmente, la Asociación de Familiares de Enfermos afectados de Epilepsia (Afede) destinará el dinero a su programa de desarrollo multicompetencial.

Además de esto, con los fondos extraordinarios del año un total de 13 entidades recibe apoyo para comprar de material de prevención contra el covid-19. Son la Asociación Gerasa, Afanas, Upace San Fernando, Afa Vitae, la Residencia San José, Adab, Afemen, la AECC, Agader, Agebh, Alcer, la Asociación Síndrome de Down de Cádiz y Bahía Lejeune y Párkinson Bahía de Cádiz.