2025 ha sido 'el Año del Deporte' para San Fernando, según el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de San Fernando ha destacado en un comuniicado el "año especialmente intenso" que ha sido 2025 para La Isla en el ámbito deportivo. Para el gobierno municipal, la ciudad se ha consolidado "como una de las ciudades más activas de la provincia en la organización de más de 80 competiciones y eventos de distinto nivel". El último acontecimiento para cerrar este año ha sido la preparación de las selecciones andaluzas en las instalaciones deportivas de la ciudad, para el Campeonato de España de Balonmano que se celebrará en Girona.

La celebración de eventos deportivos -recuerda el ejecutivo de Patricia Cavada- "tiene una repercusión directa y un retorno económico fundamental para la hostelería, el comercio y el tejido empresarial, al generar una elevada demanda en sectores como la logística y la organización de eventos, la producción y la comunicación, así como el montaje de infraestructuras o los servicios de seguridad".

Este tipo de acontecimientos contribuye, además, a incrementar la riqueza y a reforzar el tejido productivo isleño, "con un impacto económico estimado en más de dos millones de euros". Según los datos de la Delegación de Deportes, el municipio acoge cada año a más de 30.000 deportistas, árbitros y personal técnico pertenecientes a clubes, entidades y federaciones. A esta cifra se suman las familias de los y las deportistas, los visitantes atraídos por las competiciones y campeonatos, así como el público asistente.

De acuerdo con las estimaciones, el gasto medio asociado a los eventos deportivos se sitúa en torno a los 90 euros por persona y día, "lo que convierte el retorno económico directo de estas competiciones —ya sean locales, regionales, nacionales o internacionales— en un factor de gran relevancia para el comercio y la hostelería locales". "Todo ello sin contar el efecto a medio y largo plazo, ya que muchos de estos visitantes regresan posteriormente a la ciudad para disfrutar de sus vacaciones u otros eventos culturales y de ocio", insiste.

Competiciones locales... e internacionales

Entre las citas más destacadas del año, desde el equipo de gobierno se señala a "eventos de enorme relevancia internacional como el XVIII Campeonato Mundial de Karate-do Shotokan que reunió a alrededor de 800 karatecas provenientes de casi una treintena de países". Este evento, celebrado en septiembre, "situó a la ciudad en el foco del deporte internacional durante varios días", apostilla.

Asimismo, uno de los grandes hitos del año que refiere el Ayuntamiento fue la celebración del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Minibasket, conocido como Planeta Mini, "que congregó el pasado mes de abril a selecciones de toda España y convirtió a San Fernando en el punto de encuentro nacional del baloncesto base durante varias jornadas".

"Este evento supuso un importante impacto deportivo, social y económico para la ciudad, con una alta ocupación en las instalaciones deportivas y alojamientos, y reforzando la imagen de San Fernando como sede idónea para campeonatos de gran formato. A ello se sumaron otros campeonatos nacionales de baloncesto de clubes celebrados en primavera, que mantuvieron el alto nivel competitivo", prosigue en su balance el gobierno local.

Aunque -señala- desde los primeros meses del año, la ciudad acogió numerosas actividades deportivas municipales y competiciones de base con jornadas de los Juegos Deportivos Municipales, partidos de ligas locales y encuentros federados de deportes como fútbol, baloncesto, balonmano, hockey y tenis. "Estas citas, repartidas por los pabellones y la Ciudad Deportiva de Bahía Sur, pusieron de manifiesto la importancia del deporte base y la alta participación de clubes y deportistas locales".

Durante los meses de verano, el protagonismo lo tomaron eventos muy arraigados en la ciudad, como el Memorial Carmona Páez, una de las carreras populares más emblemáticas del calendario isleño, así como torneos de fútbol sala de carácter internacional, que atrajeron a equipos y participantes de diferentes países. "Estas competiciones contribuyeron a dinamizar la vida deportiva y social de San Fernando en una época clave del año", añade en su lectura deportiva el ejecutivo.

El calendario deportivo de 2025 también incluyó pruebas al aire libre y de gran atractivo, como el Triatlón Ciudad de San Fernando, celebrado en el entorno natural de la playa de Camposoto. El año se completó con actos institucionales como el regreso de la Gala del Deporte, en la que se reconoció el esfuerzo y los logros de deportistas, clubes y entidades locales "y que tuvo una gran acogida, cerrando un año que confirmó a San Fernando como una referencia deportiva en la Bahía de Cádiz".

Inversiones y mejoras

Además de los eventos deportivos, para el gobierno municipal "2025 ha sido un año clave en San Fernando en cuanto a inversiones y mejoras en infraestructuras deportivas, con actuaciones que buscan modernizar las instalaciones existentes y preparar nuevas para el futuro". Estas mejoras responden a un objetivo municipal de facilitar la práctica deportiva, atraer competiciones importantes y dar respuesta a las necesidades de los clubes y deportistas locales.

En este contexto, destaca especialmente el inicio este verano de las obras del nuevo estadio de atletismo, una infraestructura largamente demandada que avanza a buen ritmo y que supondrá una inversión significativa para la ciudad. San Fernando contará con unas instalaciones modernas y homologables para entrenamientos y competiciones, reforzando su posición como referente deportivo en la Bahía de Cádiz y dando respuesta a las necesidades del atletismo local.

A esta actuación se suma "la reactivación del proyecto del estadio de fútbol, que ya ha sido nuevamente licitado, lo que evidencia el compromiso municipal por desbloquear una infraestructura estratégica y continuar impulsando la mejora del mapa deportivo de la ciudad".

Paralelamente a estas grandes operaciones, en 2025 también se han desarrollado actuaciones de mejora y mantenimiento en otras instalaciones deportivas municipales. Por ejemplo, en el campo de Hockey Pablo Negre, con la sustitución del césped -ahora en licitación- y la instalación de la nueva iluminación.

Así, como la sustitución del césped artificial del campo anexo número 1 en la Ciudad Deportiva Bahía Sur y la modernización energética, sustituyendo las antiguas calderas por sistemas de gas natural más eficientes y sostenibles, lo que además de reducir costes operativos mejora la funcionalidad de instalaciones como la piscina cubierta y el pabellón polideportivo.

"Todas estas inversiones forman parte de un esfuerzo continuado del Ayuntamiento por hacer que las infraestructuras deportivas de San Fernando sean más accesibles, modernas y adaptadas a las demandas actuales, lo que también se refleja en un creciente uso de estos espacios", sostiene el equipo de gobierno.