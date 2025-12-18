San Fernando acogerá el stage de las selecciones andaluzas de balonmano

San Fernando volverá a convertirse en sede del stage preparatorio de las selecciones andaluzas de balonmano en las categorías infantil, cadete y juvenil, tanto masculinas como femeninas. La concentración se desarrollará del 26 al 28 de diciembre y servirá como preparación para el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se celebrará del 3 al 8 de enero en Blanes (Girona).

El evento ha sido presentado este jueves en la sede de la Delegación de Deportes en un acto que ha contado con la participación del concejal de Deportes, Antonio Rojas; el vicepresidente de la Federación Andaluza de Balonmano, José Domingo Fernández; y el presidente del Club Balonmano San Fernando, Pedro Montiel.

Durante la presentación, Antonio Rojas puso en valor la excelente relación existente entre el Ayuntamiento de San Fernando y la Federación Andaluza de Balonmano, destacando que "siempre trabajamos de la mano, por lo que es un placer volver a recibir a las selecciones andaluzas en nuestra ciudad".

El concejal recordó además los buenos resultados obtenidos el pasado año tras el stage celebrado en San Fernando y expresó su deseo de que esta nueva concentración vuelva a ser un impulso para que Andalucía alcance un alto nivel en el próximo Campeonato de España. Rojas subrayó igualmente la importante labor que desarrolla el Club Balonmano San Fernando en la promoción y crecimiento de este deporte.

Por su parte, el vicepresidente de la Federación Andaluza de Balonmano, José Domingo Fernández, manifestó el orgullo que supone para la federación regresar un año más a San Fernando, agradeciendo la acogida y el trato recibido. Fernández destacó que la experiencia del año pasado fue muy positiva y confió en que esta nueva concentración sirva nuevamente como estímulo para afrontar la competición nacional con las máximas garantías.

Asimismo, quiso resaltar el trabajo que vienen realizando tanto el Club Balonmano San Fernando, con Pedro Montiel al frente, como la Federación Gaditana desde la llegada de Jorge Navarrete, quien no pudo asistir al acto por encontrarse embarcado. En este sentido, señaló que la presencia de jugadores y jugadoras de la provincia en las selecciones andaluzas es un claro indicio del buen trabajo que se está desarrollando en la base.

El presidente del Club Balonmano San Fernando, Pedro Montiel, cerró el acto mostrando su satisfacción por que la ciudad vuelva a acoger esta importante cita deportiva. Montiel recordó los excelentes resultados logrados el pasado año, cuando las seis selecciones andaluzas subieron al podio, y agradeció tanto al Ayuntamiento de San Fernando por su constante apoyo al balonmano como a la Federación Andaluza por seguir apostando por la ciudad como sede de eventos de primer nivel. En este sentido, afirmó que traer cualquier evento deportivo a San Fernando es sinónimo de éxito.

La concentración de las seis selecciones andaluzas dará comienzo el viernes 26 de diciembre, con sesiones de entrenamiento repartidas entre los pabellones de Bahía Sur y El Parque. El stage concluirá el domingo 28, jornada en la que está previsto celebrar un acto protocolario, posiblemente en el atrio del Ayuntamiento, así como una presentación oficial en el Centro de Congresos de los jugadores y cuerpos técnicos que representarán a Andalucía en el Campeonato de España de Blanes.