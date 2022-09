Xisca Perelló sigue ingresada a un mes de dar a luz a su hijo con Rafa Nadal

Siguen las complicaciones durante la gestación del primer hijo entre Rafa Nadal y su esposa, Xisca Perelló. La mallorquina fue ingresada el pasado 22 de agosto en una clínica privada. Pese a que era una entrada programada y no de urgencia, la poca información referente a su ingreso hospitalario preocupó al entorno de la familia.

En el momento de su hospitalización, en la semana 31 del embarazo, lo único que trascendió fu que la empresaria debía mantenerse en observación y que no se descartaba que hiciera falta una intervención quirúrgica. Ahora, La Razón revela nuevos datos que confirman que no hay gravedad en el asunto, pero que Perelló deberá seguir hospitalizada hasta la semana 34 de gestación, manteniendo así la seguridad del bebé.

Al parecer, Xisca necesita reposo absoluto y observación médica las veinticuatro horas del día. Los doctores, que han alargado su ingreso hasta mediados de septiembre, le han recomendado vivir en un piso lo más cercano a la clínica, siendo este dato el más preocupante en lo que se refiere al estado del retoño que está en camino.

Por suerte, Perelló no está sola. Maribel, hermana del tenista, tiene una vivienda en la capital mallorquina. Será allí donde la esposa del deportista de élite pase las últimas semanas de gestación. El ingreso se ha mantenido en gran parte para asegurar que el bebé continúa ganando peso y no se complica el camino al alumbramiento. Al menos no más de la cuenta. Eso sí, se da por hecho que no llegará a las cuarenta semanas de gestación.

Mientras todo esto sucede en Baleares, Rafa Nadal se encuentra compitiendo por el US Open de Estados Unidos. El tenista se mostró de lo más cabreado porque se filtrase el ingreso de su esposa. Además, que en un momento tan duro para su mujer, él se encuentre en otro continente es algo que no entenderían algunas personas de su entorno más cercano, sobre todo de la familia de su esposa.