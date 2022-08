La mujer de Rafa Nadal, ingresada en el hospital: preocupación por el estado del bebé

Inconvenientes para Rafa Nadal y su familia a pocos días de llegar la nueva temporada. Xisca Perelló, mujer del famosísimo tenista, ha sido hospitalizada en una clínica de Palma de Mallorca. Perelló, que lleva 31 semanas de gestación, está prevenida para acceder a quirófano, tal y como ha señalado Diario de Mallorca. La mujer de Nadal se encuentra en observación, a la espera de valorar cuál es su pronóstico y, por ende, cuál será su futuro inmediato.

Según el citado medio, Xisca está rodeada de sus seres queridos, que no se separan de ella. El único que no puede estar a su lado es su marido, Rafa Nadal, que se encuentra en Estados Unidos preparándose para el US Open, el próximo Gran Slam.

Tal y como señala Diario de Mallorca, el ingreso no ha sido de urgencia, sino programado. Se desconoce por el momento el motivo de la intervención quirúrgica. Recordemos que, al inicio del verano, Nadal y Xisca anunciaron su primer embarazo. Dos años y medio después de la boda, el deportista de élite y su mujer se preparan para ver nacer a su primer hijo a finales de octubre. Todo ello sin dejar las obligaciones deportivas del tenista.

En junio, Rafa Nadal ganó su decimocuarto Roland Garros, siendo el primer deportista mundial que lo consigue. Tras la felicidad por lograr el título, el tenista mallorquín anunció el embarazo de su mujer, Xisca, algo que llevaban tiempo buscando. De hecho, el propio Nadal le confesó a Bertín Osborne en Mi casa es la tuya en 2020 que "a mí me encantaría ser padre, siempre pensé en serlo cuando me retirara, pensaba que a los 30, pero tengo 34 y aquí sigo…".