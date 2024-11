Preocupación por Violeta Mangriñán: está al límite y no puede más

Violeta Mangriñán no puede más: este es el motivo que la tiene al límite

En varias publicaciones, Violeta Mangriñán ha compartido fotografías íntimas y recuerdos entrañables que ilustran la profunda conexión que tenía con su abuela. Imágenes de su niñez, momentos especiales en compañía de sus dos hijas, Gala y Gia, y un emotivo vídeo recopilatorio han servido como homenaje. En uno de sus mensajes más personales, escribió: "Solo muere quien es olvidado, pero tú vivirás en mi mente y en mi corazón hasta el último día de mi vida".

Esta pérdida coincide con otro golpe emocional para la influencer: la tragedia de la DANA que ha afectado a su tierra natal, añadiendo un peso adicional en un momento ya de por sí difícil. Sin embargo, Violeta ha confesado que hay más razones detrás de su tristeza, aunque no ha dado detalles concretos sobre esos otros problemas que la están afectando.

En un acto de sinceridad con su comunidad de seguidores, Violeta expresó: "Estoy pasando por uno de los peores momentos a nivel personal en muchos años. No solo por la pérdida de mi iaia ni por la tragedia en mi tierra. En lo profesional está todo más que bien, pero siento que al no estar bien de alguna forma me afecta a todos los niveles". Este mensaje, que refleja tanto vulnerabilidad como autenticidad, ha sido ampliamente comentado y respaldado por sus fans.

Durante este difícil periodo, ha contado con el apoyo incondicional de su pareja, Fabio Colloricchio. El cantante y exconcursante de Supervivientes no ha dudado en estar a su lado en todo momento, acompañándola incluso en el último adiós a su abuela en Valencia.

Aunque Violeta no ha revelado más sobre los motivos adicionales que la tienen abatida, queda claro que se encuentra en una etapa de reflexión y que está priorizando su bienestar emocional, apoyada por su familia y sus seguidores.